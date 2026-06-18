MITOAROA III
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Pello Reparaz: "Azken garaiko egoera geopolitikoetatik dator Mitoaroa III egiteko motibazioa"

Iragarkia
18:00 - 20:00
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EITB

Azken eguneratzea

ETBko Nazioarteko gaien buruak, Mikel Reparazek, bere ohiko gaiak alde batera utzi eta lehengusu Pello Reparazi elkarrizketa egin dio Zetaken Mitoaroa III ikuskizunaren bezperan. San Mameseko ikuskizunaren zertzelada batzuk kontatu dizkio eta bestelako gai ugari jorratu dituzte, alor pertsonala ere ikututa. 

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