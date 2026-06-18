MITOAROA III

Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Pello Reparaz: "La coyuntura geopolítica que vivimos últimamente me ha motivado a hacer Mitoaroa III"

Publicidad
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Mikel Reparazek Pello Reparazi egin dion elkarrizketaren laburpena
author image

EITB

Última actualización

El jefe de internacional de ETB, Mikel Reparaz, ha abandonado sus temas habituales para entrevistar a su primo Pello Reparaz en vísperas del espectáculo Mitoaroa III de Zetak. Le ha contado algunas pinceladas del espectáculo de San Mamés y han tratado otros muchos temas, tocando también el ámbito personal.

Música vasca Música

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X