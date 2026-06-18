Mitoaroa, de la A a la Z
Zetak cerrará la trilogía Mitoaroa el viernes y el sábado ante 80 000 personas, en una doble cita en San Mamés. Repasamos el camino que ha llevado al grupo navarro hasta el estadio bilbaíno.
Este es, letra a letra, el camino recorrido por Pello Reparaz con Zetak desde sus inicios en 2019 hasta llenar San Mamés por partida doble.
A. ARBIZU
Arbizu es el kilómetro 0 de Zetak, el centro desde el que se expande su identidad y su frenética actividad. Pello, orgulloso vecino de la localidad navarra, otorga una importancia “enorme” a su origen. Esa estima hacia su ascendencia, además, ha ido creciendo en la medida en que el proyecto ha ganado relevancia, ya que es una conciencia que estima importante para mantener los pies en el suelo y para “buscar la particularidad”.
B. BILBO (Bilbao)
Después de representar “Mitoaroa I” en Pamplona y “Mitoaroa II” en San Sebastián, “Mitoaroa III” se desarrollará en San Mamés. Reparaz ha adelantado, en ese sentido, que se trata de “un espectáculo pensado exprofeso” para el estadio: “San Mamés no es solo el escenario del espectáculo, es parte activa de la propuesta”.
El músico está contento también porque su amama, bizkaína, podrá verlo en San Mamés.
19 y 20 de junio
"Mitoaroa III" será un espectáculo "futurista y reivindicativo"
Zetak ha comparecido hoy en Bilbao para presentar algunos detalles del espectáculo “Mitoaroa III”, que el grupo desarrollará los días 19 y 20 de junio en San Mamés.
D. DIMENTSIOA (Dimensión)
El espectáculo “Mitoaroa III” congregará a 80 000 personas en San Mamés, 40 000 por noche. “Participarán casi 1000 profesionales y habrá más de 150 personajes, además de artistas invitados e invitadas”, según Reparaz adelanto en la rueda de prensa de presentación del evento.
En ese mismo encuentro con periodistas, la diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, anunció que la Diputación subvencionará el doble concierto con un millón de euros.
E. ENTZUNGAILUAK (auriculares)
En las tres noches de “Mitoaroa II” en San Sebastián, el público recibió a la entrada una gran sorpresa. Al sentarse en su asiento o entrar en la pista, cada asistente recogió unos cascos inalámbricos a través de los que escuchó el concierto.
En San Mamés no se utilizará ese sistema.
F. FOMO (Fear of Missing Out)
“Mitoaroa”, al igual que otros eventos multitudinarios en los últimos tiempos, ha avivado el FOMO.
Este acrónimo de origen inglés denomina el temor a perderse algo, a quedarse fuera de alguna actividad atractiva, y su magnitud se ha visto incrementada por la anticipación cada vez mayor con la que hay que comprar entradas y la ansiedad por poder seguir eventos a los que otros y otras acuden y a cuya asistencia es exhibida.
G. GONBIDATUAK (invitados)
Pello Reparaz no ha querido adelantar absolutamente nada a este respecto, de cara al concierto de San Mamés, pero tanto “Mitoaroa I” como “Mitoaroa II” tuvieron una larga lista de invitados e invitadas: Kukai, Jagoba Arrasate, los miembros de Vendetta, Javier Botet, Erramun Martikorena, Maixux Zugarramurdi, Ignatius, Antton Telleria, Yune Nogueiras, Aitziber Garmendia, Pantxoa eta Peio…
Cada vez es más común que grupos y artistas llenen los conciertos de invitados o toquen canciones propias del lugar que visitan (Dua Lipa y Metallica, por ejemplo, introducen cada noche en su repertorio canciones de algún grupo o artista local), como hemos podido comprobar en los conciertos Bihotzen Konkista de ETS, la casita de Bad Bunny o el confesionario de Rosalía.
En tiempos de batalla encarnizada por la visibilidad, se trata de un recurso para convertir en “único” algo que es, per se, repetitivo o prácticamente inmutable, ya que, generalmente, lo habitual es que un grupo en gira ofrezca un espectáculo muy parecido o idéntico noche tras noche, en una u otra ciudad. La de los invitados es, por tanto, una vía para buscar mayor impacto, es decir, rendimiento, a cada concierto.
H. HISTORIKOA (histórico)
Los dos conciertos, que durarán aproximadamente dos horas y media, serán históricos: será la primera vez que un grupo euskaldun llene dos veces un estadio.
I. ILUNBE
En septiembre de 2025, Zetak llenó por tres noches Ilunbe, con la segunda parte de “Mitoaroa”. Se trató de un espectáculo ambientado en el pasado, y el escenario se colocó en el centro del recinto, para ofrecer una visibilidad de 360º.
J. JOALDUNAK
Joaldunak de Ituren y Zubieta, momotxorroak, zipoteroak, mamuxarroak… Las y los personajes del carnaval navarro cobran una vital importancia en Mitoaroa, sobre todo en su primera parte, de la que fueron grandes protagonistas.
En Bilbao también sonarán sus característicos cencerros, tal y como pudimos ver en una pequeña muestra del espectáculo que Zetak llevó a Bilbao en abril.
K. KORRIKA
Entre los días 19 y 29 de marzo, la Korrika completó 2175 kilómetros entre Atharratze y Bilbao, “Xiberutikan mendebaldera”, al son de la canción compuesta para la ocasión por Pello Reparaz e interpretado por él junto a Erramun Martikorena y Maixux Zugarramurdi.
El día que la carrera por el euskera llegó a Bilbao, Zetak ofreció un multitudinario concierto en el Arenal de la capital bizkaína.
L. LONDRES
Después de dar por concluida la carrera de Vendetta, su anterior grupo, y antes de publicar el primer disco de Zetak en 2019, Pello Reparaz vivió una temporada en Londres, conde cursó un máster sobre composición musical en el centro Institute of Contemporary Music and Performance.
Además, claro, de conocimientos teóricos, esa experiencia le ofreció el empujón definitivo para sumergirse de pleno en la música electrónica.
M. MITOLOGIA (mitología)
“Mitoaroa”, los mitoaroas, han puesto los mitos en boca de todas y todos, y, como muestra de ello, el Centro Terminológico y Lexiográfico UZEI introdujo el concepto ideado por Zetak (“época de los mitos”) entre las 25 palabras más destacadas de 2025.
El mito contribuye a crear y desarrollar identidades, por supuesto, y ofrece una posición desde la que colocarte en el mundo, además de proponernos explicaciones tan útiles como, a menudo, insuficientes para muchas realidades desconocidas, pero frecuentemente explica hechos, fenómenos y sucesos complejos con excesiva simpleza.
N. NAFARROA ARENA (Navarra Arena)
El exitoso periplo de “Mitoaroa” comenzó los días 4 y 5 de enero en el Navarra Arena, aunque quizás debiéramos situar ese inicio en junio de 2024.
Fue entonces cuando se anunció la primera de las citas de “Mitoaroa”, cuyas 15 000 entadas se vendieron visto y no visto. Enseguida se anunció un segundo concierto, en el propio Navarra Arena, y comenzamos a vislumbrar que “Mitoaroa” llegaba para cambiar la escala del sistema cultural vasco. .
O. ORWELL
Pello se ha reconocido como gran seguidor del escritor George Orwell, y la influencia del novelista, ensayista e intelectual británico se dejará notar, según sus manifestaciones, en el espectáculo “Mitoaroa III”.
El público se verá envuelto en una distopía. Corre el año 2084, y la sociedad está bajo un control absoluto. Las criaturas mitológicas vuelven a vivir entre humanos, pero se han convertido en las culpables de todos los males. Entre rumores que apuntan a una guerra, Pello no sabe dónde dirigirse: no es parte de los seres mitológicos, pero tampoco quiere ser un humano más.
P. PUBLIKOA (público)
80 000 personas se darán cita en los dos conciertos de San Mamés.
Las puertas del estadio se abrirán a las 20:30 (viernes) y a las 20:00 (sábado), y el espectáculo, con una duración estimada de dos horas y media, comenzará a las 22:30 el viernes y a las 22:00 el sábado.
A partir de las 14:00 horas, habrá ambientación en las inmediaciones del estadio, y la organización solicita al público que llegue con suficiente antelación.
Las personas con movilidad reducida deberán disponer de una entrada PMR para acceder a las zonas habilitadas.
“Mitoaroa III” contará con un servicio de intérpretes de lengua de signos. Se habilitará bajo el escenario un espacio especial para las usuarias y los usuarios, y para poder ver bien al o la intérprete de lengua de signos. Las personas que deseen utilizar este espacio reservado pueden gestionar la reserva en sarrerak@mitoaroa.eus
R. REPARAZ
Pello Reparaz (Arbizu, 1990) es el alma de Zetak. Él es el compositor, productor, cantante y líder del grupo, su eje.
Entre 2007 y 2018 fue la voz y el trombonista de Vendetta, con los que publicó cinco discos en los que mezclaban sonidos jamaicanos, pop y rock.
En 2018 y 2019, presentó en ETB el programa “Euskalonski”, donde contaba el día a día de vascas y vascos residentes en diferentes ciudades del mundo.
Desde 2019, dirige Zetak.
S. SOLD OUT (todo vendido)
La música vasca, también la música vasca, vive la era del sold out, tal y como han demostrado recientemente los conciertos de regreso del grupo Peiremans+, las actuaciones de ETS y, por supuesto, Mitoaroa.
Las entradas para las actuaciones de Pamplona y San Sebastián se vendieron en minutos. A pesar de ello, cabía pensar que en San Mamés el ritmo sería diferente, debido al aforo de 40 000 personas que ofrece el estadio. Nada más lejos de la realidad: el 10 de septiembre de 2025, las entradas para el concierto del sábado en San Mamés se vendieron en cuatro horas, y el grupo anunció un concierto para la víspera.
T. TALDEA (grupo)
Pello (voz, trombón, batería) está acompañado en Zetak por Gorka Pastor (sintetizadores), Leire Colomo (percusión) e Iban Larreboure (batería).
U. UNIBERTSALA (universal)
“Lo particular es universal”: Pello Reparaz ha reivindicado en más de una ocasión esa consigna.
El propio Reparaz ha explicado que la temporada que pasó en Londres fue en la que con más determinación miró a Arbizu, y que desde una ciudad tan global le atraía más si cabe la particularidad que representaban el propio Arbizu, Nafarroa, Euskal Herria y el euskera. Fue desde esa singularidad desde donde articuló Zetak para presentarse al mundo.
“Las canciones que yo escribía en euskera llamaban mucho la atención de mis compañeros y compañeras en Londres. Y pensé que cuanto más particular sea un proyecto, mayor es el interés que puede despertar”, declaró Reparaz en “Biba zuek” de ETB1.
Ante el riesgo que la genericidad desvirtúe el potencial de una propuesta artística, que la superficial se pierda en la plaza global, confió en que profundizar en una particularidad concreta creará conexiones más hondas con el público.
V. VENDETTA
Pello Reparaz dio sus primeros pasos sobre los escenarios en el grupo Vendetta. La banda, que cantaba en euskera y castellano, dejó canciones como “Begitara begira”, “Udarako gau luzeak” y “Ekainak 24”.
En “Mitoaroa I” el grupo se volvió a juntar sobre el escenario para interpretar “Begitara begira”.
X. MAIXUX ZUGARRAMURDI
La canción “Hileta kantu nafarra”, single publicado por Zetak en 2024, sirvió de presentación pública de la voz de la cantante Maixux Zugarramurdi Zestau.
A través de la cantante de Goizueta, Reparaz homenajea en esta canción de despedida a todas las mujeres que, pese a pasarse la vida cantando, no han tenido el reconocimiento del público.
Y. “AAZTIYEN”
Esta palabra quiere decir “hace poco tiempo” en Arbizu o, según precisa Reparaz, “en el habla de algunos y algunas euskaldunes de Arbizu”.
Aaztiyen es el disco que ha acompañado a Zetak a la primerísima fila de la escena musical vasca después de los discos Zetak (2019) y Zeinen ederra izango den (2020): graves sonidos electrónicos de percusión, sonidos tradicionales (txalaparta, irrintzis, alboka, pandero, cuernos…) y las identificables melodías de Reparaz.
Z. ZETAK
Zetak ya se ha hecho un hueco en la historia de la música popular vasca. Veremos cuál es el siguiente movimiento del grupo.
Te puede interesar
125 agentes culturales reclaman "transparencia e igualdad" a la hora de repartir dinero público
Entre los artistas que han firmado el documento se encuentran músicos como Fermín Muguruza, Hofe, Anari, Denso, Eire, Ezpalak, Esanezin, Merina Gris, La Txama, Süne y TOC.
El histórico espectáculo de ZETAK Mitoaroa III, este sábado en directo desde San Mamés en ETB2 y ETB ON
Este jueves, el periodista de informativos Mikel Reparaz entrevistará a Pello Reparaz en ETB1 (21:45h) y ETB2 (23:15h), tras los especiales de "Bizi Natura".
Azkena Rock Festival: es solo rock and roll pero nos gusta
El jueves comienza la cita por excelencia para las y los amantes del rock en Euskal Herria; llega el Azkena Rock Festival con el regusto clásico de, por ejemplo, Alice Cooper, The Adicts, Circle Jerks, Evaristo, Supechunk, Therapy? y Social Distortion, pero también con propuestas contemporáneas como los de Carpenter Brut, Hällas, más allá de sus ecos setenteros, Alcalá Norte y Sleaford Mods.
El festival Bilbao BBK Live publica sus horarios
El jueves fka twigs actuará a las 22:50 y Calvin Harris lo hará a partir de las 01:40; el viernes, el concierto de Robbie Williams empezará a las 22:35; y el sábado Idles tocará a las 23:00 horas y Lily Allen a las 00:15.
Peiremans+ vende todas las entradas para su gira de diciembre
El grupo formado por Gorka Urbizu, Imanol Ubeda, Marino Goñi y Txiki ha vendido en minutos todos los tiques para sus actuaciones en Biarritz, Azpeitia, Vitoria, Pamplona, San Sebastián y Bilbao.
Así será el concierto de Juanes, Antonio Orozco, Rigoberta Bandini y Süne este viernes en Bilbao
El parque de Doña Casilda acoge este viernes, 12 de junio, los conciertos entre las 16:00 y las 22:00 horas. Entre las 23:00 y las 23:30 horas, habrá una exhibición con 1500 drones en el cielo de Bilbao.
Kode: “Nos sentíamos limitados en el estilo rock de nuestros inicios”
El dúo Kode publica el EP “Suntistu.001”, una colección de cuatro canciones en la que se mezclan la vitalidad del punk rock, la expansión de la electrónica y el atractivo de los estribillos rotundos. Hablamos con sus miembros, Eki Arizaga y David Lakarra.
Izaro anuncia gira europea de veinte fechas y agota entradas para Ficoba
La música y su banda comenzarán gira en San Sebastián, y llegarán a Madrid, Granada, Barcelona, Las Palmas, Dublín, Londres y Bruselas para presentar “Arkitektura”.
Peiremans+ vuelve para una gira en diciembre
El grupo formado por Gorka Urbizu, Imanol Ubeda, Marino Goñi y Txiki actuará en Biarritz, Azpeitia, Vitoria, Pamplona, San Sebastián y Bilbao. Las entradas se pondrán a la venta este jueves, 11 de junio.