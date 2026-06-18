Mitoaroa, de la A a la Z

D. DIMENTSIOA (Dimensión)

El espectáculo “Mitoaroa III” congregará a 80 000 personas en San Mamés, 40 000 por noche. “Participarán casi 1000 profesionales y habrá más de 150 personajes, además de artistas invitados e invitadas”, según Reparaz adelanto en la rueda de prensa de presentación del evento.

En ese mismo encuentro con periodistas, la diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, anunció que la Diputación subvencionará el doble concierto con un millón de euros.

E. ENTZUNGAILUAK (auriculares)

En las tres noches de “Mitoaroa II” en San Sebastián, el público recibió a la entrada una gran sorpresa. Al sentarse en su asiento o entrar en la pista, cada asistente recogió unos cascos inalámbricos a través de los que escuchó el concierto.

En San Mamés no se utilizará ese sistema.

F. FOMO (Fear of Missing Out)

“Mitoaroa”, al igual que otros eventos multitudinarios en los últimos tiempos, ha avivado el FOMO.

Este acrónimo de origen inglés denomina el temor a perderse algo, a quedarse fuera de alguna actividad atractiva, y su magnitud se ha visto incrementada por la anticipación cada vez mayor con la que hay que comprar entradas y la ansiedad por poder seguir eventos a los que otros y otras acuden y a cuya asistencia es exhibida.

G. GONBIDATUAK (invitados)

Pello Reparaz no ha querido adelantar absolutamente nada a este respecto, de cara al concierto de San Mamés, pero tanto “Mitoaroa I” como “Mitoaroa II” tuvieron una larga lista de invitados e invitadas: Kukai, Jagoba Arrasate, los miembros de Vendetta, Javier Botet, Erramun Martikorena, Maixux Zugarramurdi, Ignatius, Antton Telleria, Yune Nogueiras, Aitziber Garmendia, Pantxoa eta Peio…

Cada vez es más común que grupos y artistas llenen los conciertos de invitados o toquen canciones propias del lugar que visitan (Dua Lipa y Metallica, por ejemplo, introducen cada noche en su repertorio canciones de algún grupo o artista local), como hemos podido comprobar en los conciertos Bihotzen Konkista de ETS, la casita de Bad Bunny o el confesionario de Rosalía.

En tiempos de batalla encarnizada por la visibilidad, se trata de un recurso para convertir en “único” algo que es, per se, repetitivo o prácticamente inmutable, ya que, generalmente, lo habitual es que un grupo en gira ofrezca un espectáculo muy parecido o idéntico noche tras noche, en una u otra ciudad. La de los invitados es, por tanto, una vía para buscar mayor impacto, es decir, rendimiento, a cada concierto.

H. HISTORIKOA (histórico)

Los dos conciertos, que durarán aproximadamente dos horas y media, serán históricos: será la primera vez que un grupo euskaldun llene dos veces un estadio.

I. ILUNBE

En septiembre de 2025, Zetak llenó por tres noches Ilunbe, con la segunda parte de “Mitoaroa”. Se trató de un espectáculo ambientado en el pasado, y el escenario se colocó en el centro del recinto, para ofrecer una visibilidad de 360º.