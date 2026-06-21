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Pantxoa eta Peio reciben el Adarra Saria 2026 en el Victoria Eugenia donostiarra

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Pantxoa eta Peio reciben el Adarra Saria 2026 en el Victoria Eugenia donostiarra
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Pantxoak eta Peiok jaso dute aurtengo Adarra Saria, Donostiako Victoria Eugenian
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EITB

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Tras recoger el premio, el dúo labortano ha ofrecido un concierto, en el que han interpretado algunas de sus canciones más conocidas, en un abarrotado Victoria Eugenia.

Música vasca Euskera Donostia-San Sebastián Iparralde Música

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