Pantxoa eta Peio reciben el Adarra Saria 2026 en el Victoria Eugenia donostiarra

El concierto Mitoaroa III se puede volver a ver en ETBOn. El nuevo proyecto se llamará Km0 y llegará en enero del próximo año. No se ha informado de dónde tendrá lugar la nueva actuación, así como de las características que tendrá. A las 12:00 termina la cuenta atrás que han colgado en la web zetakkmzero.eus: entonces se desvelará el misterio.