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Pantxoak eta Peiok jaso dute aurtengo Adarra Saria, Donostiako Victoria Eugenian

Iragarkia
Pantxoa eta Peio reciben el Adarra Saria 2026 en el Victoria Eugenia donostiarra
18:00 - 20:00
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EITB

Azken eguneratzea

Epaimahaiaren arabera, Pantxoak eta Peiok 60ko hamarkadatik gaur arte “kantuaren plazera” hainbat belaunaldirekin partekatu dute, interpretazio zainduak, melodia kantagarriak eta konpromiso soziala uztartuz. Saritutako bikoteak emanaldia egin du saria jaso eta gero.

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18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Zetakek erresistentziaren, oroimenaren eta irudimenaren gotorleku bilakatu du San Mames

2084an kokatutako distopia futurista baten bidez, musika, antzerkia, ikus-entzunezkoak eta performancea uztartu zituen bart Zetak taldeak San Mamesen, 40.000 ikusleren aurrean. Une hunkigarrienetakoa Jose Angel Iribarrek eta Inaxio Kortabarriak estadioko pasabide nagusia zeharkatu zutenekoa izan zen, ikurrina eta Nafarroako bandera eskuetan hartuta, 1976ko Atotxako desobedientzia-ekintza gogora ekarriz.

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