Pantxoak eta Peiok jaso dute aurtengo Adarra Saria, Donostiako Victoria Eugenian
Epaimahaiaren arabera, Pantxoak eta Peiok 60ko hamarkadatik gaur arte “kantuaren plazera” hainbat belaunaldirekin partekatu dute, interpretazio zainduak, melodia kantagarriak eta konpromiso soziala uztartuz. Saritutako bikoteak emanaldia egin du saria jaso eta gero.
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Zetak taldeak hiru egun iragarri ditu Gasteizen "Km0" ikusteko: urtarrilaren 16a, 22a eta 23a, Buesa Arenan
Iragarpenak ikusmin handia piztu du taldearen jarraitzaileen artean, eta Zetaken ibilbidean etapa berri bati hasiera emango dion proiektuari buruzko informazio gehiago jasotzeko zain daude. Sarrerak igande eguerdian jarri dituzte salgai.
Guztira 270.000 ikuslek egin zuten bat ETB2n eta ETB ONen San Mameseko "Mitoaroa III" ikuskizun historikoarekin
Mitoaroa trilogiaren amaierako kontzertu handia ikusgai dago ETB ONen eta PRIMERANen, berriro ikusi nahi dutenentzat edo zuzenekoa galdu zutenentzat.
Zetak taldeak 'Km0' ikuskizun berria eskainiko du urtarrilaren 23an Buesa Arenan
Sarrerak eguerdian jarri dituzte salgai, eta ikuskizun berriak ikusmin handia piztu du jarraitzaileen artean, informazio gehiago jasotzeko zain baitaude. Proiektu horrek etapa berri bat abiatuko du taldearen ibilbidean.
'Mitoaroa III' ikuskizunarekin San Mames lehertu ondoren, hurrengo proiektuari begira jarri da Zetak: 'Km0'
Ekaitzak emanaldiaren hasiera ordubete atzeratu arren, Mitoaroa III ikuskizunak, bigarren egunez jarraian, aho zabalik utzi ditu bart 40.000 zale San Mamesen. Erresistentziaren eta herri nortasunaren aldeko aldarrikapenekin, amaitutzat eman du trilogia Pello Reparazek. Ikuskizuna osorik dago ikusgai ETB ONen.
Zetakek beste ikuskizun bat iragarri du 2027ko urtarrilerako, eta sarrerak 12:00etan jarriko dituzte salgai
Mitoaroa III kontzertua ETBOnen ikus daiteke berriz osorik. Proiektu berriak "Km0" izena du, eta urtarrilean iritsiko da. Ez dute jakinarazi emanaldia non izango den, baita zer nolako ezaugarriak izango dituen ere. 12:00etan amaitzen da zetakkmzero.eus webgunean jarri duten atzera kontaketa: orduan argituko da misterioa.
1998an Rolling Stones taldeak bertan behera utzi zuen San Mameseko kontzertua
San Mames gau historiko baterako prest zegoen 1998ko ekainaren 18an, baina Rolling Stones taldeak kontzertua eman behar zuen egun berean bertan behera utzi zuen azken orduan, Mick Jaggerren laringitis baten eraginez. 2003an itzuli ziren, eta San Mames bete eta ikuskizun handia eskaini zuten.
Zetakek erresistentziaren, oroimenaren eta irudimenaren gotorleku bilakatu du San Mames
2084an kokatutako distopia futurista baten bidez, musika, antzerkia, ikus-entzunezkoak eta performancea uztartu zituen bart Zetak taldeak San Mamesen, 40.000 ikusleren aurrean. Une hunkigarrienetakoa Jose Angel Iribarrek eta Inaxio Kortabarriak estadioko pasabide nagusia zeharkatu zutenekoa izan zen, ikurrina eta Nafarroako bandera eskuetan hartuta, 1976ko Atotxako desobedientzia-ekintza gogora ekarriz.
'Mitoaroa III', ikusmin handia ikusleen artean
Milaka lagun hurbildu dira San Mamesera Zetak taldeak prestatu duen ikuskizunaz gozatzeko. Guztira, 80.000 lagunek gozatuko dute “Mitoaroa III” esperientzia bereziaz.
Euskadiko Orkestrak Aita Donostia omenduko du Mahlerrek abiatuko duen denboraldian
Hamar programa izango ditu guztira 2026/2027 denboraldiak, eta orkestrak Aita Donostia, Sanjuan, Ozaita, Sorozabal eta Guridi euskal konpositoreen lanak berreskuratuko ditu.