¿Cómo se celebrará en Euskal Herria el Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+?

Colectivos e instituciones públicas de Bilbao, San Sebastián, Vitoria-Gasteiz y Pamplona han organizado un amplio programa de actividades culturales, festivas y reivindicativas con motivo del Día Internacional del Orgullo, que se conmemora el domingo, 28 de junio. Los actos centrales en las capitales de Euskadi y Navarra se celebrarán entre el sábado y el domingo.

En Bilbao, las actividades se concentrarán en torno al festival Bilbao Bizkaia Harro, organizado por la plataforma homónima, y cuyo objetivo es celebrar la diversidad sexo afectiva y la solidaridad a favor de los derechos de las personas LGBTI.

Bajo el lema “Cuando el odio expulsa, la comunidad abraza”, las actividades comenzarán este viernes, con la VIII. Gala Drag Bilbao Bizkaia HARRO, que coronará al mayor talento emergente en El Arenal, a partir de las 18:30 horas. A partir de esa hora, habrá diferentes actuaciones musicales en el propio Arenal y en Jardines de Albia.

El sábado, 27 de junio, tendrá lugar el acto central, la Marcha del Orgullo, que comenzará a partir de las 17:30 horas en la Plaza del Sagrado Corazón. Esta atravesará toda la Gran Vía, construirá banderas humanas en diferentes puntos y llegará hasta El Arenal, donde habrá diversas actividades festivas.

Por la noche, a las 21:00 horas, El Arenal acogerá el concierto de Soraya y la sesión de Dennis Moore DJ, a las 23:00 horas.

Por otro lado, el domingo, 28 de junio, habrá diversas actividades gastronómicas, deportivas y culturales

San Sebastián

San Sebastián mantiene la convocatoria principal el propio 28 de junio, y lo hará bajo el lema "¡A las calles con orgullo! Disidencia y resistencia". A las 12:00 horas comenzará la Manifestación del Orgullo en el Boulevard convocada por Gehitu y otros colectivos LGTBIQ+, que recorrerá el centro de la ciudad y concluirá con la lectura del manifiesto y las intervenciones de las organizaciones convocantes.

Vitoria-Gasteiz

En Vitoria-Gasteiz, los actos tendrán lugar principalmente el 28 de junio y estarán impulsados por la Coordinadora E28, el Ikusgune (Observatorio LGTBI+) y otros colectivos, con el apoyo institucional del Ayuntamiento. Dicha jornada arrancará a las 12:00 horas, y tras diversos eventos gastronómicos y culturales, se llevará a cabo la Manifestación del Orgullo, con salida a las 19:00 horas desde la plaza de la Virgen Blanca y que recorrerá el centro de la ciudad.

Al finalizar la marcha se leerá un manifiesto y la noche se llevará a cabo la fiesta de clausura organizada por los colectivos LGTBIQ+ en el Gaztetxe.

Pamplona

La capital navarra acogerá diversas actividades entre el 27 y el 28 de junio, organizadas por asociaciones, Gobierno de Navarra y Ayuntamiento. El sábado se celebrará la Tarde Pre Pride, un espacio de encuentro, diversidad y celebración ideado por la Asociación Fénix y ubicado en la Plaza de Recoletas. El programa se desarrollará entre las 17:30 y 21:00 horas, e incluirá actividades lúdicas y culturales.

Por otro lado, el domingo, la plataforma E28J ha convocado la Manifestación del Orgullo, que comenzará a las 12:00 horas en el centro de Pamplona, con recorrido por las principales calles de la ciudad.