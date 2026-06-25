Mujeres viajeras: "No viajo sola, viajo conmigo misma"
Cada vez son más las mujeres que deciden viajar solas. ¿Qué les motiva? ¿Cómo se organizan? ¿Cuáles son los mejores destinos?
Operadores turísticos como Evaneos apuntan a que el viaje en solitario femenino ha registrado incrementos cercanos al 20 % en los últimos años. Además, los análisis de tendencias de organismos del sector turístico como ObservaTUR y los datos históricos de la Encuesta de Residentes del INE apuntan a que el perfil de la viajera en solitario ha madurado: el mayor crecimiento se concentra hoy en mujeres de entre 35 y 55 años, coincidiendo con la etapa de mayor estabilidad económica y autonomía. Un dato que rompe con el mito de que el viaje en solitario es un fenómeno exclusivo de jóvenes mochileros.
¿Por qué viajan solas las mujeres?
Los motivos que impulsan a dar el paso son tan diversos como las propias viajeras: desde la simple curiosidad o no coincidir en fechas con amigos o pareja, hasta la necesidad de un cambio radical. Este último fue el detonante para la escritora pamplonesa Patricia J. Orduna. En declaraciones a Orain, Orduna recuerda que su primer viaje en solitario nació de la necesidad de dar un giro a su vida: "Estaba como becaria en una empresa farmacéutica de Pamplona. Las condiciones eran muy malas y yo me sentía muy triste, muy infeliz". Con aquella decisión priorizó su bienestar emocional y consiguió volver a reconectar consigo misma.
La pamplonesa ha plasmado sus experiencias en el libro Vidas de gata, y comparte su realidad viajera en su blog Dejarlo Todo e irse. Actualmente, se encuentra trabajando en su próxima obra.
Para la viajera portugaluja Naiara Zamora el punto de partida fue la curiosidad. "Recuerdo ver viajando por el sudeste asiático a mujeres y preguntarme cómo estaría siendo su experiencia", explica, en declaraciones a Orain.
"El mundo es un lugar mucho más amable de lo que nos cuentan"
¿Cómo transforma la identidad enfrentarse al mundo en solitario?
El impacto psicológico es inmediato. En palabras de la periodista vizcaína Virginia Enebral, tras viajar en solitario "tienes como más confianza en ti misma, hay cosas que sabes que puedes enfrentarte a ellas". Las otras viajeras, Patricia J. Orduna y Naiara Zamora, también apuntan a la confianza y a la pérdida de miedos. "Desde casa me parecía todo mucho más difícil", explica Orduna. "Viajar sola me ha ayudado a entender que soy capaz de resolver situaciones y que soy capaz de generar vínculos incluso en lugares donde no conozco a nadie", asegura Zamora.
¿Planificar el viaje o dejarlo a la improvisación?
Lejos de los itinerarios cerrados de las agencias, la gestión de la ruta varía según el carácter de cada viajera. No obstante, las tres coinciden en que prefieren la flexibilidad de no llevarlo todo atado, para poder adaptar el destino y la duración del viaje.
"Yo no planifico nada. Compro el billete de ida normalmente y las dos primeras noches de hostal. Y luego decido si voy moviéndome de país o no", asevera Orduna.
¿Qué países o zonas del mundo están recomendadas para viajar sola?
Elegir el destino para una primera aventura en solitario es una de las decisiones más cruciales. Para Naiara Zamora, la clave del éxito radica en la facilidad logística: su principal recomendación es evitar, al menos en el primer viaje, aquellos lugares que no dispongan de una infraestructura sólida y desarrollada.
En este sentido, Virginia Enebral propone una transición amable y cercana: "Si nunca has viajado sola, te diría que primero vayas a Europa. Porque hay mogollón de sitios y te sientes como más segura ".
Sin embargo, para quienes buscan cruzar el charco, el continente asiático se alza como el gran favorito. Patricia J. Orduna apuesta firmemente por el sudeste asiático: "Sé que ahora está muy de moda, pero fue mi primer destino y creo que es un espacio súper seguro para estrenarse".
Manual de supervivencia: Las reglas de oro de la seguridad
-Mantener a alguna persona de tu confianza informada de tus movimientos
-Planificar bien los traslados
-Procurar no llegar de noche a los sitios
-Aplicar las reglas que sigues en tu ciudad
-Autocuidado y seguir el instinto
Lecciones en la mochila: ¿Qué enseña viajar sola?
El viaje en solitario muchas veces acaba siendo un proceso de transformación personal. En concreto, Naiara Zamora ha convertido su experiencia viajera en una herramienta de empoderamiento y posicionamiento político. Viajar sola sirve "para cuestionar los límites que nos han enseñado y para ocupar el espacio público. Además, el mundo es un lugar mucho más amable de lo que nos cuentan", asegura.
Enebral apunta a que también supone una inyección de autoestima. "Creo que coges mucha confianza en ti misma. En el sentido de que hay cosas que crees que puedes hacer y las haces. Sobre todo los peligros que están en nuestra cabeza", asegura.
Por otra parte, la ruta en solitario se convierte en el escenario ideal para reconciliarse con el silencio y la propia compañía. Orduna asegura que viajando sola "te conoces un poco más y aprendes a estar sola, que muchas veces no sabemos". Frente a ese "estar sola", Naiara Zamora defiende que "ahora me gusta decir que yo viajo conmigo misma".
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