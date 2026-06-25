Los motivos que impulsan a dar el paso son tan diversos como las propias viajeras: desde la simple curiosidad o no coincidir en fechas con amigos o pareja, hasta la necesidad de un cambio radical. Este último fue el detonante para la escritora pamplonesa Patricia J. Orduna. En declaraciones a Orain, Orduna recuerda que su primer viaje en solitario nació de la necesidad de dar un giro a su vida: "Estaba como becaria en una empresa farmacéutica de Pamplona. Las condiciones eran muy malas y yo me sentía muy triste, muy infeliz". Con aquella decisión priorizó su bienestar emocional y consiguió volver a reconectar consigo misma.

La pamplonesa ha plasmado sus experiencias en el libro Vidas de gata, y comparte su realidad viajera en su blog Dejarlo Todo e irse. Actualmente, se encuentra trabajando en su próxima obra.

Para la viajera portugaluja Naiara Zamora el punto de partida fue la curiosidad. "Recuerdo ver viajando por el sudeste asiático a mujeres y preguntarme cómo estaría siendo su experiencia", explica, en declaraciones a Orain.