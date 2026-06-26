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Los vecinos de Usi, Anoz y Navaz desalojados por el fuego en Ezcabarte ya han podido volver a sus casas

El Servicio de Bomberos ha realizado en torno a las 08:00 horas un vuelo de reconocimiento: el fuego no esta controlado ni estabilizado. 112-SOS Navarra pide a la población que se mantenga alejada de la zona de trabajo de los medios de extinción, tanto por su propia seguridad como para evitar entorpecer las labores de los efectivos.
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EZCABARTE (NAVARRA), 25/06/2026.- Bomberos trabajan este jueves en la extinción de un incendio que se ha declarado en Ezcabarte, en Maquirriain, en un campo situado en la falda del monte y que se ha propagado a una zona de pinar. SOS Navarra, ha indicado que no hay personas afectadas y que el incendio ha comenzado en la carretera NA-4210, en el punto kilométrico 2,4. Para hacer frente al incendio se han movilizado bomberos de Cordovilla, del parque de Trinitarios, de Estella, de Lodosa, de Sangüesa y de Tudela. Están interviniendo en el lugar en estos momentos. También participan en el dispositivo de extinción la Brigada Helitransportada de Incendios Forestales, dos helicópteros, guardias forestales de Medio Ambiente y agentes de la Policía Foral. EFE/ Jesús Diges
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Ezkabarteko suteagatik hustutako Usi, Anoz eta Navaz herrietako bizilagunak euren etxeetara itzuli ahal izan dira
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Agencias | EITB

Última actualización

Los vecinos de las localidades de Usi, Anoz y Navaz, desalojados durante la tarde del jueves por el incendio forestal declarado en Ezcabarte (Navarra), ya han podido regresar a sus domicilios.

Así lo ha comunicado el 112-SOS Navarra que pide a la población que se mantenga alejada de la zona de trabajo de los medios de extinción, tanto por su propia seguridad como para evitar entorpecer las labores de los efectivos.

El Servicio de Bomberos ha realizado en torno a las 08:00 horas un vuelo de reconocimiento para analizar la situación del perímetro del incendio, dentro del cual hay focos activos.

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18:00 - 20:00

Durante la noche han trabajado en el lugar alrededor de cien efectivos de los parques de Tudela, Sangüesa, Tafalla, Peralta, Lodosa, Burguete y Cordovilla. A las 06:00 horas han recibido un relevo de efectivos de Cordovilla, Lodosa, Tudela, Sangüesa y Peralta.

Asimismo, el departamento de Salud ha mantenido durante la noche en el lugar una ambulancia de soporte vital avanzado en prevención y una ambulancia de soporte vital básico.

En estos momentos están disponibles un total de seis medios aéreos, que se irán incorporando de manera escalonada: dos helicópteros del Gobierno de Navarra, dos helicópteros del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) y dos aviones de carga en tierra del Ministerio con base en Agoncillo.

Se han solicitado medios aéreos adicionales al Miteco, cuya disponibilidad está condicionada por las necesidades en otras comunidades autónomas.

A las 08:30 horas se ha reunido el Comité Asesor de Emergencias (CAE) para valorar la evolución del incendio, que tal y como ha comentado a los medios de comunicación la presidenta de Navarra, María Chivite, "no está ni controlado ni estabilizado", todavía hay focos de incendio que están activos.

En cuanto a las temperaturas, la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) recoge máximas de 37 grados a primeras horas de la tarde y se espera que las rachas de viento no superen los 30 km/h en la zona. No se descarta que se produzcan tormentas, que podrían ser secas y venir acompañadas de rayos.

Incendios Navarra Gobierno de Navarra Sociedad

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