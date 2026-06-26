Los vecinos de Usi, Anoz y Navaz desalojados por el fuego en Ezcabarte ya han podido volver a sus casas
Los vecinos de las localidades de Usi, Anoz y Navaz, desalojados durante la tarde del jueves por el incendio forestal declarado en Ezcabarte (Navarra), ya han podido regresar a sus domicilios.
Así lo ha comunicado el 112-SOS Navarra que pide a la población que se mantenga alejada de la zona de trabajo de los medios de extinción, tanto por su propia seguridad como para evitar entorpecer las labores de los efectivos.
El Servicio de Bomberos ha realizado en torno a las 08:00 horas un vuelo de reconocimiento para analizar la situación del perímetro del incendio, dentro del cual hay focos activos.
Durante la noche han trabajado en el lugar alrededor de cien efectivos de los parques de Tudela, Sangüesa, Tafalla, Peralta, Lodosa, Burguete y Cordovilla. A las 06:00 horas han recibido un relevo de efectivos de Cordovilla, Lodosa, Tudela, Sangüesa y Peralta.
Asimismo, el departamento de Salud ha mantenido durante la noche en el lugar una ambulancia de soporte vital avanzado en prevención y una ambulancia de soporte vital básico.
En estos momentos están disponibles un total de seis medios aéreos, que se irán incorporando de manera escalonada: dos helicópteros del Gobierno de Navarra, dos helicópteros del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) y dos aviones de carga en tierra del Ministerio con base en Agoncillo.
Se han solicitado medios aéreos adicionales al Miteco, cuya disponibilidad está condicionada por las necesidades en otras comunidades autónomas.
A las 08:30 horas se ha reunido el Comité Asesor de Emergencias (CAE) para valorar la evolución del incendio, que tal y como ha comentado a los medios de comunicación la presidenta de Navarra, María Chivite, "no está ni controlado ni estabilizado", todavía hay focos de incendio que están activos.
En cuanto a las temperaturas, la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) recoge máximas de 37 grados a primeras horas de la tarde y se espera que las rachas de viento no superen los 30 km/h en la zona. No se descarta que se produzcan tormentas, que podrían ser secas y venir acompañadas de rayos.
Te puede interesar
¿Cómo se celebrará en Euskal Herria el Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+?
En el marco del 28 de junio, Día Internacional del Orgullo, las capitales de Euskadi y Navarra acogen este sábado y domingo diversas actividades con el objetivo de reivindicar los derechos del colectivo LGTBIQ+.
El Gobierno de Navarra restringe desde este viernes las actividades agrícolas en terrenos de secano por el riesgo de incendios
La decisión viene por el importante incendio resgistrado el jueves en la zona del monte Ezcaba, que ha requerido la movilización de efectivos del Servicio de Bomberos de siete parques, y la participación de todos los medios de extinción disponibles en la Comunidad foral de Navarra, lo que ha supuesto un importante tensionamiento de los equipos de emergencia y protección civil.
Fallece un hombre reducido por la Policía Local de Santurtzi tras agredir a varios viandantes
El varón había sido trasladado a un centro hospitalario tras una intervención policial el pasado lunes, después de agredir a varias personas y a los agentes que acudieron al aviso. El hombre ha fallecido dos días después en el hospital.
Hoy arranca la operación especial de tráfico de verano, con la previsión de que 2,27 millones de vehículos atravesarán la CAV en tránsito internacional
Este verano, se prevé un incremento tanto en el tránsito internacional como en el interno, por lo que se deplegará un plan de actuaciones especificas con el objetivo de mejorar la gestión de tráfico y minimizar los incidentes durante los meses estivales.
Importantes retenciones en la BI-10 en Bilbao por un siniestro en sentido Cantabria
La circulación en la BI-10 ha quedado muy afectada este viernes en Bilbao, con importantes problemas de tráfico hacia Cantabria debido a un siniestro. En algunos momentos se han registrado más de 3 kilómetros de retenciones en el entorno de la capital vizcaína.
Mujeres viajeras: "No viajo sola, viajo conmigo misma"
¿Qué empuja a mujeres a viajar solas? ¿Qué destinos recomiendan? Tres intrépidas viajeras vascas nos desvelan sus trucos en seguridad, economía y logística.
Será noticia: Día después de los terremotos en Venezuela, incendio forestal en Ezcabarte y comienza la operación salida
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
Así ha quedado La Guaira, tras los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que han sacudido Venezuela
Decenas de edificios colapsados, infraestructuras dañadas y miles de personas afectadas reflejan la magnitud de una tragedia que ha conmocionado a toda la región. Equipos de emergencia continúan trabajando en las zonas más afectadas mientras se evalúan los daños y avanzan las labores de rescate.
Euskal Udalekuak denuncia decisiones políticas que amenazan su proyecto, y convoca un gran acto el 29 de agosto en Bernedo
Denuncian decisiones políticas que, a su juicio, ponen en riesgo la continuidad de su proyecto. Ante esta situación, aseguran que emplearán "todos los medios" a su alcance para defender su iniciativa, y han convocado un gran evento el próximo 29 de agosto en la localidad alavesa. En paralelo, continúan preparando una nueva campaña de verano dirigida a niñas, niños y jóvenes.