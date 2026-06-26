Los vecinos de Usi, Anoz y Navaz desalojados por el fuego en Ezcabarte ya han podido volver a sus casas

Durante la noche han trabajado en el lugar alrededor de cien efectivos de los parques de Tudela, Sangüesa, Tafalla, Peralta, Lodosa, Burguete y Cordovilla. A las 06:00 horas han recibido un relevo de efectivos de Cordovilla, Lodosa, Tudela, Sangüesa y Peralta.

Asimismo, el departamento de Salud ha mantenido durante la noche en el lugar una ambulancia de soporte vital avanzado en prevención y una ambulancia de soporte vital básico.

En estos momentos están disponibles un total de seis medios aéreos, que se irán incorporando de manera escalonada: dos helicópteros del Gobierno de Navarra, dos helicópteros del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) y dos aviones de carga en tierra del Ministerio con base en Agoncillo.

Se han solicitado medios aéreos adicionales al Miteco, cuya disponibilidad está condicionada por las necesidades en otras comunidades autónomas.

A las 08:30 horas se ha reunido el Comité Asesor de Emergencias (CAE) para valorar la evolución del incendio, que tal y como ha comentado a los medios de comunicación la presidenta de Navarra, María Chivite, "no está ni controlado ni estabilizado", todavía hay focos de incendio que están activos.

En cuanto a las temperaturas, la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) recoge máximas de 37 grados a primeras horas de la tarde y se espera que las rachas de viento no superen los 30 km/h en la zona. No se descarta que se produzcan tormentas, que podrían ser secas y venir acompañadas de rayos.