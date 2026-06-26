Ezkabarteko suteagatik hustutako Usi, Anotz eta Nabatz herrietako bizilagunak etxera itzuli ahal izan dira
Suhiltzaileen Zerbitzuak ikuskapen hegaldi bat egin du 08:00ak aldera: sua ez dago kontrolatuta, ezta egonkortuta ere. 112-SOS Nafarroak herritarrei eskatu die ez daitezela gerturatu suhiltzaileak eta langileak dabiltzan tokietara, horien lanak ez oztopatzeko.
Ezkabarten (Nafarroa) piztutako baso-sutearen ondorioz ostegun arratsaldean etxetik atera zituzten Usi, Anotz eta Nabatz herrietako bizilagunak etxera itzuli dira, 112-SOS Nafarroak jakitera eman duenez.
Hala ere, herritarrei eskatu diete ez daitezela gerturatu suhiltzaileak eta langileak dabiltzan tokietara, horien lanak ez oztopatzeko.
Suhiltzaileen Zerbitzuak ikuskapen hegaldi bat egin du 08:00ak aldera, sutearen perimetroaren egoera aztertzeko. Hainbat foku omen daude aktibo.
Gauean, Tutera, Zangoza, Tafalla, Azkoien, Lodosa, Burguete eta Cordovillako parkeetako ehun bat kidek lan egin dute sutean eta 06:00etan txanda-aldaketa eginda, Cordovilla, Lodosa, Tutera, Zangoza eta Azkoiengo langileak sartu dira.
Halaber, Osasun Sailak bizi-euskarri aurreratuko eta oinarrizko bizi-euskarriko anbulantzia bana eduki ditu gauean aktibo, badaezpada.
Une honetan, sei aire-baliabide daude erabilgarri, eta modu mailakatuan txertatuko dira: Nafarroako Gobernuaren bi helikoptero, Trantsizio Ekologikorako Ministerioaren bi helikoptero (Miteco) eta Ministerioaren lurreko bi karga-hegazkin, basea Agoncillon dutenak.
Miteco-ri aireko baliabide gehigarriak eskatu zaizkio, baina beste autonomia-erkidego batzuetako premien araberako izango da horien erabilgarritasuna.
08:30ean, Larrialdietako Aholku Batzordea bildu da, sutearen bilakaera baloratzeko. Maria Chivite Nafarroako presidenteak komunikabideei esan dienez, "sutea ez dago kontrolatuta, ezta egonkortuta ere", baina oraindik sute-gune batzuk aktibo daude.
Tenperaturari dagokionez, Estatuko Meteorologia Agentziaren (Aemet) iragarpenak 37 graduko maximoak aurreikusten ditu arratsaldeko lehen orduetan, eta haize-boladek 30 km/h-ko abiadura ez gainditzea espero da.
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