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Será noticia: Día después de los terremotos en Venezuela, incendio forestal en Ezcabarte y comienza la operación salida

Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
FOTODELDÍA ATENCIÓN EDITORES CONTENIDO GRÁFICO EXPLÍCITO AME4337. LA GUAIRA (VENEZUELA), 25/06/2026.- personas observan a víctimas entre los escombros de un edificio colapsado este jueves, en La Guaira (Venezuela). El número de fallecidos en Venezuela a causa de los dos terremotos del miércoles se elevó a 188 y el de heridos a 1.520, mientras que al menos 346 construcciones, entre edificios, hospitales y centros comerciales, resultaron afectadas, informó el presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), el chavista Jorge Rodríguez. EFE/ Ronald Peña R.
Restos de los terremotos en Venezuela. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Albiste izango dira: Venezuelako lurrikaren biharamuna, baso-sutea Ezkabarten eta irteera operazioa hasiko da
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EITB

Última actualización

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este viernes, 26 de junio de 2026:

- Día después del terremoto de Venezuela: Al menos 235 personas han fallecido y 4300 están heridas, según fuentes oficiales, en los terremotos que han devastado Venezuela. Hay al menos 2.927 familias damnificadas, 157 desaparecidos reportados, 200 personas atrapadas, 250 edificios dañados y ocho hospitales afectados, algunos de los cuales "han debido ser evacuados", según el Gobierno. Según ha podido saber EITB, hay una segunda persona de origen vasco desaparecida

- Incendio forestal en Ezcabarte Las labores de extinción del incendio forestal declarado en Makirriain, en Ezcabarte, y que ha obligado a desalojar de forma preventiva tres pueblos navarros (Navaz, Usi y Anoz), continúan y no ha quedado estabilizado. Se ha habilitando el polideportivo de Villava para alojar a las personas desalojadas "en caso de que sea necesario".

- Comienza la Operación Salida: Los puntos más conflictivos volverán a ser Biriatu, Armiñón y varios tramos de la AP-8, donde se desplegarán operativos especiales para reducir los accidentes. En el aeropuerto de Loiu, por su parte, se esperan 1.663 operaciones, con los mayores picos de actividad previstos para hoy y el 3 de julio.

 

 

Venezuela Terremotos Sociedad

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