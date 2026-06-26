Será noticia: Día después de los terremotos en Venezuela, incendio forestal en Ezcabarte y comienza la operación salida

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este viernes, 26 de junio de 2026:

- Día después del terremoto de Venezuela: Al menos 235 personas han fallecido y 4300 están heridas, según fuentes oficiales, en los terremotos que han devastado Venezuela. Hay al menos 2.927 familias damnificadas, 157 desaparecidos reportados, 200 personas atrapadas, 250 edificios dañados y ocho hospitales afectados, algunos de los cuales "han debido ser evacuados", según el Gobierno. Según ha podido saber EITB, hay una segunda persona de origen vasco desaparecida.

- Incendio forestal en Ezcabarte: Las labores de extinción del incendio forestal declarado en Makirriain, en Ezcabarte, y que ha obligado a desalojar de forma preventiva tres pueblos navarros (Navaz, Usi y Anoz), continúan y no ha quedado estabilizado. Se ha habilitando el polideportivo de Villava para alojar a las personas desalojadas "en caso de que sea necesario".

- Comienza la Operación Salida: Los puntos más conflictivos volverán a ser Biriatu, Armiñón y varios tramos de la AP-8, donde se desplegarán operativos especiales para reducir los accidentes. En el aeropuerto de Loiu, por su parte, se esperan 1.663 operaciones, con los mayores picos de actividad previstos para hoy y el 3 de julio.