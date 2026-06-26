TITULAR NAGUSIAK
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Albiste izango dira: Venezuelako lurrikaren biharamuna, baso-sutea Ezkabarten eta irteera operazioa hasiko da

Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.

FOTODELDÍA ATENCIÓN EDITORES CONTENIDO GRÁFICO EXPLÍCITO AME4337. LA GUAIRA (VENEZUELA), 25/06/2026.- personas observan a víctimas entre los escombros de un edificio colapsado este jueves, en La Guaira (Venezuela). El número de fallecidos en Venezuela a causa de los dos terremotos del miércoles se elevó a 188 y el de heridos a 1.520, mientras que al menos 346 construcciones, entre edificios, hospitales y centros comerciales, resultaron afectadas, informó el presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), el chavista Jorge Rodríguez. EFE/ Ronald Peña R.
Lurrikaren aztarnak Venezuelan. Argazkia: EFE
author image

EITB

Azken eguneratzea

Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2026ko ekainaren 26an, hedabideetako lerroburu nagusiak:

- Venezuelako lurrikararen biharamuna: Iturri ofizialen arabera, gutxienez 235 pertsona hil eta 4300 zauritu dira Venezuela suntsitu duten lurrikaretan. Gutxienez 2.927 familia kaltetu dira, 157 desagertu, 200 pertsona harrapatuta daude, 250 eraikin kaltetuta eta ospitaletako batzuk "ebakuatu behar izan dituzte", Gobernuaren arabera. EITBk jakin duenez, atzo jakin genuen emakumeaz gain, bizkaitar jatorriko ingenieri bat ere desagertuta dago Venezuelan

- Baso-sutea Ezkabarten: Makirriainen (Ezkabarte) piztutako baso-sutea itzaltzeko lanek aurrera jarraitzen dute, eta ez da egonkortu. Nafarroako hiru herri (Navaz, Usi eta Anoz) modu prebentiboan hustu dituzte. Atarrabiako kiroldegia gaitu dute agintariek, "behar izanez gero" etxetik irtenarazitako pertsonei ostatu emateko.

- Irteera Operazioa hasi da: Puntu gatazkatsuenak Biriatu, Armiñon eta AP-8ko zenbait zati izango dira, eta bertan istripuak murrizteko operatibo bereziak izango dira. Loiuko aireportuan, bestalde, 1.663 operazio espero dira, gaur eta uztailaren 3a dira operazio gehien izango diren egunak.

 

 

Venezuela Lurrikarak Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Euskal udalekuak
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Euskal Udalekuak elkarteak bere proiektua mehatxatzen duten erabaki politikoak salatu ditu, eta ekitaldi handi bat deitu du abuztuaren 29rako, Bernedon

Proiektuaren jarraipena arriskuan jartzen duten erabaki politikoak salatu dituzte. Egoera horren aurrean, euren ekimena defendatzeko eskura dituzten "baliabide guztiak" erabiliko dituztela adierazi dute, eta ekitaldi handi bat deitu dute abuztuaren 29rako Arabako udalerrian. Aldi berean, haur eta gazteei zuzendutako udako kanpaina berri bat prestatzen jarraitzen dute.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X