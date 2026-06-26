Albiste izango dira: Venezuelako lurrikaren biharamuna, baso-sutea Ezkabarten eta irteera operazioa hasiko da
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2026ko ekainaren 26an, hedabideetako lerroburu nagusiak:
- Venezuelako lurrikararen biharamuna: Iturri ofizialen arabera, gutxienez 235 pertsona hil eta 4300 zauritu dira Venezuela suntsitu duten lurrikaretan. Gutxienez 2.927 familia kaltetu dira, 157 desagertu, 200 pertsona harrapatuta daude, 250 eraikin kaltetuta eta ospitaletako batzuk "ebakuatu behar izan dituzte", Gobernuaren arabera. EITBk jakin duenez, atzo jakin genuen emakumeaz gain, bizkaitar jatorriko ingenieri bat ere desagertuta dago Venezuelan.
- Baso-sutea Ezkabarten: Makirriainen (Ezkabarte) piztutako baso-sutea itzaltzeko lanek aurrera jarraitzen dute, eta ez da egonkortu. Nafarroako hiru herri (Navaz, Usi eta Anoz) modu prebentiboan hustu dituzte. Atarrabiako kiroldegia gaitu dute agintariek, "behar izanez gero" etxetik irtenarazitako pertsonei ostatu emateko.
- Irteera Operazioa hasi da: Puntu gatazkatsuenak Biriatu, Armiñon eta AP-8ko zenbait zati izango dira, eta bertan istripuak murrizteko operatibo bereziak izango dira. Loiuko aireportuan, bestalde, 1.663 operazio espero dira, gaur eta uztailaren 3a dira operazio gehien izango diren egunak.
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