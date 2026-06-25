28 urteko gazte bat itota hil da Arga ibaian, Uharten
Nafarroako Gobernuak jakinarazi duenez, istripuz uretara erori eta Dorraburuko presaren inguruan desagertu da.
28 urteko gizon bat istripuz erori da ostegun honetan Arga ibaira, Uharten (Nafarroa), eta bertan itota hil da.
SOS Nafarroa 112 larrialdi zerbitzuak 11:48an jaso du istripuaren berri, eta Cordovillako suhiltzaileak, Uretako Erreskate Taldea (GRA), bizi-euskarri aurreratuko anbulantzia bat (medikalizatua) eta Udaltzaingoaren eta Foruzaingoaren patruilak bertaratu dira.
Nafarroako Gobernuak jakinarazi duenez, hildakoa, 28 urteko gizonezko bat, ibaira erori da istripuz, eta Dorraburuko presatik gertu desagertu da, Uharten.
Larrialdietako zerbitzuek uretara erori den lekutik gertu aurkitu dute gorpua, baina ezin izan dute ezer egin bertan hil den gaztea suspertzeko.
Hildakoaren gorpua Nafarroako Auzitegi Medikuntzako Institutura eramango dute, autopsia egin diezaioten. Foruzaingoaren Iparraldeko Brigada Judizialeko kideek bideratu dituzte ezbeharraren eginbideak.
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