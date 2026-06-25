Un joven de 28 años fallece ahogado en el río Arga en Huarte
Un hombre de 28 años ha caído de forma accidental al río Arga, en el término municipal de Huarte (Navarra), y ha fallecido ahogado.
El centro de Gestión de Emergencias de SOS Navarra 112 ha recibido aviso del siniestro a las 11:48 horas del jueves y ha movilizado al lugar de los hechos a efectivos de bomberos del parque de Cordovilla, al Grupo de Rescate Acuático (GRA), una ambulancia de soporte vital avanzado (medicalizada), y patrullas de la Policía Local y la Policía Foral.
El siniestro, según informa el Gobierno de Navarra, se ha producido cuando el fallecido, un varón de 28 años, ha caído al río de manera accidental y ha desaparecido en las inmediaciones de la presa de Dorraburu, en Huarte.
Los servicios de emergencia, que han localizado el cuerpo en un punto cercano al lugar en el que ha caído al agua, no han podido hacer nada por la vida del joven, que ha fallecido en el lugar.
El cuerpo del fallecido será trasladado al Instituto Navarro de Medicina Legal, donde le será realizada la autopsia. Efectivos de la Brigada Judicial Norte de la Policía Foral instruyen las diligencias del siniestro.
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