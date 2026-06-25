Lehen zenbaki baskonikoa aurkitu dute Irulegin, "abar", eta gaur egungo "hamar" zenbakiaren aurrekaria izan daiteke
Aranzadi Zientzia Elkarteak egin du aurkikuntza, Irulegiko baskoien kanpamenduan (Arangurengo ibarra, Nafarroa). "Abar" inskripzioa, Irulegiko eskua agertu zen etxebizitza bereko biltegi-ontzi batean aurkitu dute, eta hamar zenbakiari erreferentzia egiten diola uste dute.
Arangurengo ibarreko (Nafarroa) Irulegi baskoi herrixkako ikerketa arkeologikoek aurkikuntza garrantzitsu berri bat atera dute argitara. Aranzadi Zientzia Elkarteak inskripzio bat aurkitu du orain arte dokumentatutako lehen zenbaki baskonikoa izan daitekeen biltegiratze zeramika zati batean.
Aurkitutako inskripzioa "abar" da, eta 2021ean Irulegiko eskua aurkitu zen etxe berean dagoen ontzi batean dago grabatuta. Ikertzaileen arabera, terminoa "hamar" hitzarekin lotuta egon daiteke, eta horrek ontziaren edukierari lotutako zenbakizko erreferentzia bat adieraz lezake.
Javier Belaza ikerketaren zuzendari eta aditu epigrafikoak azaldu duenez, "Abar hitza hamar markatzen ari dela uste dugu, hau da, hemen dena delakoaren hamar sar daitezkeela". Ikertzaileak zehaztu duenez, oraindik ez dakigu zenbateko hori zein neurri-unitateri dagokion, ez baita ezagutzen garai hartako baskoiek zein sistema metrologiko erabilitzen zuten.
Inskripzioak ontzian produktu bateko zein kantitate gorde zitekeen adieraz lezake, beste kultura zahar batzuetan ohikoa den bezala.
Aurkikuntza Irulegin, Nafarroako aztarnategi arkeologiko garrantzitsuenetako batean, azken urteotan egindakoei gehitu behar zaie. Irulegiko eskuaren agerpenak euskararekin lotutako testigantza idatzirik zaharrenetako bat dokumentatzea ahalbidetu zuen, eta orain zeramikazko ontzi honek baskoien hizkuntzari eta eguneroko bizitzari buruzko ikerketa-bide berriak ireki ditu.
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