Hallan en Irulegi el primer numeral vascónico conocido, "Abar", posible antecedente del actual "hamar"

Las investigaciones arqueológicas en el poblado vascón de Irulegi, en el Valle de Aranguren (Navarra), han sacado a la luz un nuevo hallazgo de gran relevancia. La Sociedad de Ciencias Aranzadi ha encontrado una inscripción en un fragmento de cerámica de almacenaje que podría constituir el primer numeral vascónico documentado hasta la fecha.

La inscripción hallada es "Abar" y aparece grabada en una vasija localizada en la misma casa donde en 2021 se encontró la conocida Mano de Irulegi. Según los investigadores, el término podría estar relacionado con la palabra vasca "hamar" (diez), lo que apuntaría a una referencia numérica vinculada a la capacidad del recipiente.

El director de la investigación y experto epigráfico, Javier Velaza, ha explicado que "Abar estaría marcando hamar, es decir, que aquí caben diez no sabemos qué". El investigador ha precisado que todavía se desconoce a qué unidad de medida correspondería esa cifra, ya que no se conoce el sistema metrológico empleado por los vascones de la época.

La inscripción podría indicar la cantidad de producto que podía almacenarse en la vasija, una práctica habitual en otras culturas antiguas.

Este descubrimiento se suma a los realizados en los últimos años en Irulegi, uno de los yacimientos arqueológicos más importantes de Navarra. La aparición de la Mano de Irulegi ya permitió documentar uno de los testimonios escritos más antiguos relacionados con el euskera, y ahora este nuevo fragmento cerámico abre nuevas vías de investigación sobre la lengua y la vida cotidiana de los vascones.