EGURALDIA

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Ia Nafarroa osoa alertapean egongo da ekaitzengatik; EAE eta Iparraldea, abisu horian

Arratsaldean, bero hodeiak garatu eta zaparrada trumoitsuak, txingorra eta haize bolada gogorrak espero dira, bereziki lurraldearen ekialdean. Ebroko Konfederazio Hidrografikoak ohartarazi duenez, uholdeak egon litezke euriteengatik. 

Ekaitza Nafarroan. Artxiboko argazkia: EITB

author image

EITB

Azken eguneratzea

Ekaitza lehertzeko arriskua dela eta, agintariek alerta meteorologikoak ezarriko dituzte arratsaldean. Nafarroan dute arrisku gehien, eta Erribera kenduta, alerta laranja ezarriko dute gainerakoan. Kazkabarra eta haize ufada bortitzak espero dituzte. EAEn eta Ipar Euskal Herrian, abisu horia egongo da indarrean prezipitazio handiak eta ekaitzak espero dituztelako.

Alerta laranja (16:00-24:00) Foru Erkidegoko isurialde atlantikoan, Erdialdean eta Pirinioetan egongo da indarrean. Erriberan, berriz, abisu horia (arrisku txikia) aktibatuko dute. Gainera, euriteengatik (ordubetean 15 l/m² ) eta muturreko tenperatura altuengatik (35-37 ºC) beste bi abisu hori ezarriko dituzte.

Euskal Autonomia Erkidegoan, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak abisu horia aktibatuko du 18:00etatik gauerdira arte prezipitazio handiak espero dituztelako. Euskalmeten iragarpenaren arabera, baliteke ordubetean metro koadroko 15 litro baino gehiago pilatzea. Zaparrada ertainak eta trumoitsuak egingo ditu, eta baliteke zenbait lekutan handiak izatea. Txingorra (2-4 cm) egin dezake, eta haize-bolada oso gogorrak izan daitezke (80-100 km/h).

Bero egingo du egunean zehar, batez ere Araban. Hori dela eta, muturreko tenperatura oso altuengatik abisu horia izango da indarrean lurralde horretan, termometroak 37 ºC-ra igo daitezkeelako. Bizkaia eta Gipuzkoa barnealdean, berriz, 32 ºC-ko maximoak espero dituzte, eta kostaldean, 27 ºC ingurukoak.

Ekaitz arriskua tarteko, Ipar Euskal Herria abisupean jarri du Meteofrancek gaur eta bihar. Nafarroan bihar arte eutsiko diote arrazoi horregatik ezarritako abisu horia.

Ibaiek eta errekek gainezka egin dezakete

Hain justu, iragarpena kontuan hartuta, Ebroko Konfederazio Hidrografikoak (CHE) ohartarazpena egin du gaur arratsalderako. Jakinarazi duenez, uholdeak izan daitezke hainbat ibai eta errekatan. 

Hala, herritarrei eskatu die eguraldi iragarpena eta ibaien emariaren datuak gertutik jarraitzeko eta Babes Zibilak emandako aholkuak kontuan hartzeko. 

Alerta Meteorologikoak Nafarroa Euskal Autonomia Erkidegoa Iparralde Ekaitzak Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X