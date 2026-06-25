Polizia-operazioa
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Hamabost atxilotu eta hamar emakume askatu dituzte Gipuzkoan, gizakien trafikoaren aurkako operazio batean

Marisol Garmendia Espainiako Gobernuak EAEn duen ordezkariak eta Teresa Herraez poliziaburuak eman dituzte operazio horren xehetasunak, ostegun honetan Donostiako ertzain-etxean egindako agerraldian.

author image

EITB

Azken eguneratzea

Polizia Nazionalak 12 pertsona atxilotu eta 10 emakume askatu ditu Donostian, gizakien trafikoaren aurkako Buda izeneko Polizia operazioaren barruan.

Marisol Garmendia Espainiako Gobernuak EAEn duen ordezkariak eta Teresa Herraez Poliziako buru nagusiak jarduera horren xehetasunak eman dituzte, ostegun honetan Donostiako ertzain-etxean egindako agerraldian.

INFORMAZIO GEHIAGO, LASTER

Gipuzkoa Delituak Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X