Hamabost atxilotu eta hamar emakume askatu dituzte Gipuzkoan, gizakien trafikoaren aurkako operazio batean
Marisol Garmendia Espainiako Gobernuak EAEn duen ordezkariak eta Teresa Herraez poliziaburuak eman dituzte operazio horren xehetasunak, ostegun honetan Donostiako ertzain-etxean egindako agerraldian.
Polizia Nazionalak 12 pertsona atxilotu eta 10 emakume askatu ditu Donostian, gizakien trafikoaren aurkako Buda izeneko Polizia operazioaren barruan.
Marisol Garmendia Espainiako Gobernuak EAEn duen ordezkariak eta Teresa Herraez Poliziako buru nagusiak jarduera horren xehetasunak eman dituzte, ostegun honetan Donostiako ertzain-etxean egindako agerraldian.
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