15 detenidos y 10 mujeres liberadas en una operación contra la trata de seres humanos en Gipuzkoa

Quince personas han sido detenidas por agentes de la Policía Nacional y 10 mujeres liberadas en el marco de la operación 'Buda', desarrollada contra la trata de seres humanos en San Sebastián.



La delegada del Gobierno en el País Vasco, Marisol Garmendia, y la Jefa Superior de la Policía, Teresa Herráez, han dado a conocer los detalles de esta actuación en una comparecencia celebrada este jueves en la comisaría de Donostia-San Sebastián.

MÁS INFORMACIÓN, EN BREVE