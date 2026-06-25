15 detenidos y 10 mujeres liberadas en una operación contra la trata de seres humanos en Gipuzkoa
Quince personas han sido detenidas por agentes de la Policía Nacional y 10 mujeres liberadas en el marco de la operación 'Buda', desarrollada contra la trata de seres humanos en San Sebastián.
La delegada del Gobierno en el País Vasco, Marisol Garmendia, y la Jefa Superior de la Policía, Teresa Herráez, han dado a conocer los detalles de esta actuación en una comparecencia celebrada este jueves en la comisaría de Donostia-San Sebastián.
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