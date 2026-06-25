ESCRITURA VASCÓNICA

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Javier Velaza: "El hallazgo es importante porque por primera vez tenemos un numeral vascónico"

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Euskaraz irakurri: Mattin Aiestaran adituak Irulegiko aurkikuntzaren garrantzia azaldu du
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El catedrático Javier Velaza explica la importancia del hallazgo de la palabra "abar" en las excavaciones de Irulegi. Explica que el sistema gráfico vascónico y el ibérico no tienen la letra m, por lo que opinan que, tras la letra b, está la letra m y por lo tanto esta inscripción se puede relacionar con el numero diez (hamar en euskera).

Historia Navarra Sociedad

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