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Así ha quedado La Guaira, tras los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que han sacudido Venezuela

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La Guaira argazkia lurrikara
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Horrela geratu da La Guaira, 7,2 eta 7,5 graduko lurrikaren ostean
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Agencias | EITB

Última actualización

Decenas de edificios colapsados, infraestructuras dañadas y miles de personas afectadas reflejan la magnitud de una tragedia que ha conmocionado a toda la región. Equipos de emergencia continúan trabajando en las zonas más afectadas mientras se evalúan los daños y avanzan las labores de rescate.

Venezuela Terremotos Sociedad

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