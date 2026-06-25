Así ha quedado La Guaira, tras los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que han sacudido Venezuela

El catedrático Javier Velaza explica la importancia del hallazgo de la palabra "abar" en las excavaciones de Irulegi. Explica que el sistema gráfico vascónico y el ibérico no tienen la letra m, por lo que opinan que, tras la letra b, está la letra m y por lo tanto esta inscripción se puede relacionar con el numero diez (hamar en euskera).