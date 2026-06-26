Hoy arranca la operación especial de tráfico de verano, con la previsión de que 2,27 millones de vehículos atravesarán la CAV en tránsito internacional

A las 15:00 horas de este viernes arranca la operación especial salida-retorno de verano 2026, un operativo en el que, según las previsiones del Gobierno Vasco, se incrementará el tráfico tanto internacional como interno.

En la presentación del operativo, la directora de Tráfico del Gobierno Vasco, Estibaliz Olabarri, ha explicado que este verano volverán a coincidir en las carreteras vascas dos flujos de circulación diferenciados.

Por un lado el tráfico internacional vinculado a la Operación Paso del Estrecho con miles de vehículos procedentes de diferentes puntos de Europa que atravesarán Euskadi en dirección al sur de España, a Portugal y al norte de África; se espera un incremento del 6 %, con el paso tanto en ida como en vuelta de aproximadaente 2 275 000 vehículos. Las fechas clave serán el último fin de semana de julio y el primero de agosto (operación salida) y los dos últimos fines de semana largos de agosto (operación retorno).

Por otro lado está el tráfico interno, en el que también se prevé un incremento del 3,5 % con respecto al año pasado, con 44,1 millones de desplazamientos (en 2025 se registraron 42,5 millones).

Con el objetivo de mejorar la gestión del tráfico y minimizar los incidentes durante los meses estivales, el Gobierno Vasco desplegará un plan de actuaciones específicas, con señalizaciones y grúas de refuerzo.