Irteera-operazioa

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Gaur hasiko da udako trafikoko operazio berezia, eta nazioarteko zikulazioan 2,27 milioi ibilgailuk EAE zeharkatzea espero da

Uda honetan, nazioarteko eta barruko joan-etorriak areagotzea aurreikusten da, eta, horregatik, neurri bereziak hartuko ditu Eusko Jaurlaritzak, trafikoaren kudeaketa hobetu eta udako gorabeherak murrizteko. 

IRUN (GIPUZKOA), 26/07/2025.- Vista del peaje fronterizo de Irun (Gipuzkoa) este sábado, en el que la directora de tráfico del Gobierno Vasco, Estíbaliz Olabarri, ha hecho un balance del desarrollo hasta ahora de la "operación salida-retorno de verano". EFE/Javier Etxezarreta
Irungo bidesaria. EFE.
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EITB

Azken eguneratzea

Ostiral honetako 15:00etan hasiko da 2026ko udako irteera-itzulera operazio berezia.  Operazio horretan, Eusko Jaurlaritzaren aurreikuspenen arabera, nazioarteko eta barneko trafikoa handituko da. 

Operatiboaren aurkezpenean, Estibaliz Olabarri Eusko Jaurlaritzako Trafiko zuzendariak azaldu du uda honetan ere bi zirkulazio-fluxu desberdin izango direla EAEko errepideetan.

Alde batetik, nazioarteko trafikoa, batez ere Itsasarteko Pasabidea Operazioari lotutakoa. Europako hainbat tokitatik Espainia hegoaldera, Portugalera eta Afrika iparralderako joan-etorriak Euskadi Espainia hegoaldera, Portugalera eta Afrika iparraldera doazen ehunka mila auto igaroko dira EAEko errepideetatik. Trafiko fluxu honetan % 6ko igoera espero da iazkoarekin konparatuz, eta joanean nahiz bueltan 2.275.000 ibilgailu inguru igaroko direla aurreikusten dute. Trafiko bolumen handieneko egunak uztaileko azken asteburua eta abuztuko lehena (irteera operazioa) eta abuztuko azken bi asteburu luzeak (itzulera operazioa) izango dira.

Bestalde, barne trafikoan ere, % 3,5eko igoera aurreikusten da iazkoarekin alderatuta, 44,1 milioi joan-etorrirekin (2025ean 42,5 milioi erregistratu ziren).

Trafikoaren kudeaketa hobetzeko eta udako hilabeteetan ahalik eta gorabehera gutxien izateko, Eusko Jaurlaritzak jarduera-plan espezifiko bat jarriko du martxan, seinale berezituekin eta garabi-errefortzuekin. 

Trafikoa Uda Eusko Jaurlaritza Gizartea

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Euskal udalekuak
18:00 - 20:00
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Euskal Udalekuak elkarteak bere proiektua mehatxatzen duten erabaki politikoak salatu ditu, eta ekitaldi handi bat deitu du abuztuaren 29rako, Bernedon

Proiektuaren jarraipena arriskuan jartzen duten erabaki politikoak salatu dituzte. Egoera horren aurrean, euren ekimena defendatzeko eskura dituzten "baliabide guztiak" erabiliko dituztela adierazi dute, eta ekitaldi handi bat deitu dute abuztuaren 29rako Arabako udalerrian. Aldi berean, haur eta gazteei zuzendutako udako kanpaina berri bat prestatzen jarraitzen dute.

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