Importantes retenciones en la BI-10 en Bilbao por un siniestro en sentido Cantabria
La circulación en la BI-10 ha quedado muy afectada este viernes en Bilbao, con importantes problemas de tráfico hacia Cantabria debido a un siniestro. En algunos momentos se han registrado más de 3 kilómetros de retenciones en el entorno de la capital vizcaína.
Un accidente registrado en la BI-10, a la altura del punto kilométrico 118 en Bilbao, ha provocado el corte de un carril en sentido Cantabria. En algunos momentos se han registrado más de 3 kilómetros de retenciones en el entorno de la capital vizcaína, especialmente en el viaducto de la autovía BI-10/A-8 a su paso por Rekalde.
Como consecuencia, se han generado grandes retenciones y circulación muy lenta en este tramo, según la información de tráfico.
Los servicios de gestión viaria han recomendado extremar la precaución a las personas conductoras que circulen por la zona.
El incidente mantiene activo el dispositivo habitual de atención en carretera, mientras se trabaja para normalizar la circulación.
El teléfono de información de tráfico 011 permanece operativo para consultas sobre el estado de las vías.
Te puede interesar
Hoy arranca la operación especial de tráfico de verano, con la previsión de que 2,27 millones de vehículos atravesarán la CAV en tránsito internacional
Este verano, se prevé un incremento tanto en el tránsito internacional como en el interno, por lo que se deplegará un plan de actuaciones especificas con el objetivo de mejorar la gestión de tráfico y minimizar los incidentes durante los meses estivales.
Mujeres viajeras: "No viajo sola, viajo conmigo misma"
¿Qué empuja a mujeres a viajar solas? ¿Qué destinos recomiendan? Tres intrépidas viajeras vascas nos desvelan sus trucos en seguridad, economía y logística.
Será noticia: Día después de los terremotos en Venezuela, incendio forestal en Ezcabarte y comienza la operación salida
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
Así ha quedado La Guaira, tras los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que han sacudido Venezuela
Decenas de edificios colapsados, infraestructuras dañadas y miles de personas afectadas reflejan la magnitud de una tragedia que ha conmocionado a toda la región. Equipos de emergencia continúan trabajando en las zonas más afectadas mientras se evalúan los daños y avanzan las labores de rescate.
Euskal Udalekuak denuncia decisiones políticas que amenazan su proyecto, y convoca un gran acto el 29 de agosto en Bernedo
Denuncian decisiones políticas que, a su juicio, ponen en riesgo la continuidad de su proyecto. Ante esta situación, aseguran que emplearán "todos los medios" a su alcance para defender su iniciativa, y han convocado un gran evento el próximo 29 de agosto en la localidad alavesa. En paralelo, continúan preparando una nueva campaña de verano dirigida a niñas, niños y jóvenes.
El incendio de Ezcabarte se reaviva tras quedar estabilizado y mantiene en vilo a Navarra
SOS Navarra ha informado de que el incendio, propagado rápidamente por el viento, no ha quedado estabilizado.
Javier Velaza: "El hallazgo es importante porque por primera vez tenemos un numeral vascónico"
El catedrático Javier Velaza explica la importancia del hallazgo de la palabra "abar" en las excavaciones de Irulegi. Explica que el sistema gráfico vascónico y el ibérico no tienen la letra m, por lo que opinan que, tras la letra b, está la letra m y por lo tanto esta inscripción se puede relacionar con el numero diez (hamar en euskera).
Un joven de 28 años fallece ahogado en el río Arga en Huarte
Según informa el Gobierno de Navarra, ha caído al agua de manera accidental y ha desaparecido en las inmediaciones de la presa de Dorraburu.
Estos son los puntos que debes intentar evitar cuando salgas a la carretera este verano en Euskadi
El dispositivo especial por la Operación Salida arranca mañana viernes a las 15:00 horas, cuando comenzarán las primeras retenciones. El Gobierno Vasco prevé que 2,27 millones de vehículos internacionales crucen la comunidad este verano, un 6% más que el año pasado.