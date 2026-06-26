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Importantes retenciones en la BI-10 en Bilbao por un siniestro en sentido Cantabria

La circulación en la BI-10 ha quedado muy afectada este viernes en Bilbao, con importantes problemas de tráfico hacia Cantabria debido a un siniestro. En algunos momentos se han registrado más de 3 kilómetros de retenciones en el entorno de la capital vizcaína.

Euskaraz irakurri: Auto-ilara luzeak BI-10 errepidean Bilbon, Kantabriarako noranzkoan, istripu baten ondorioz
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EITB

Última actualización

Un accidente registrado en la BI-10, a la altura del punto kilométrico 118 en Bilbao, ha provocado el corte de un carril en sentido Cantabria. En algunos momentos se han registrado más de 3 kilómetros de retenciones en el entorno de la capital vizcaína, especialmente en el viaducto de la autovía BI-10/A-8 a su paso por Rekalde.

Como consecuencia, se han generado grandes retenciones y circulación muy lenta en este tramo, según la información de tráfico.

Los servicios de gestión viaria han recomendado extremar la precaución a las personas conductoras que circulen por la zona.

El incidente mantiene activo el dispositivo habitual de atención en carretera, mientras se trabaja para normalizar la circulación.

El teléfono de información de tráfico 011 permanece operativo para consultas sobre el estado de las vías.

Tráfico Accidentes de Tráfico Bilbao Sociedad

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