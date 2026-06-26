Auto-ilara luzeak BI-10 errepidean Bilbon, Kantabriarako noranzkoan, istripu baten ondorioz
BI-10 errepideko zirkulazioan eragina izan du istripuak, eta arazo handiak daude Kantabriarako noranzkoan. Une batzuetan, 3 kilometrotik gorako auto-ilarak erregistratu dira Bilbo inguruan.
Istripua izan da gaur goizean BI-10 errepidean, Bilbo parean Kantabriako noranzkoan eta errei bat itxi behar izan dute. Une batzuetan, 3 kilometrotik gorako auto-ilarak erregistratu dira Bilbo inguruan, bereziki BI-10/A-8 autobideko zubibidean, Rekaldetik igarotzean.
Auto ilara luzeak sortu dira istripuaren eraginez eta zirkulazio motela dago, Segurtasun sailak jakitera eman duenez.
Autoa kendu eta errepidea garbitzen duten bitartean arretaz gidatzeko eskatu dute.
011 trafikoari buruzko informazio-telefonoa erabilgarri dago bideen egoerari buruzko kontsultak egiteko.
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