TRAFIKOA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Auto-ilara luzeak BI-10 errepidean Bilbon, Kantabriarako noranzkoan, istripu baten ondorioz

BI-10 errepideko zirkulazioan eragina izan du istripuak, eta arazo handiak daude Kantabriarako noranzkoan. Une batzuetan, 3 kilometrotik gorako auto-ilarak erregistratu dira Bilbo inguruan.

author image

EITB

Azken eguneratzea

Istripua izan da gaur goizean BI-10 errepidean, Bilbo parean Kantabriako noranzkoan eta errei bat itxi behar izan dute. Une batzuetan, 3 kilometrotik gorako auto-ilarak erregistratu dira Bilbo inguruan, bereziki BI-10/A-8 autobideko zubibidean, Rekaldetik igarotzean.

Auto ilara luzeak sortu dira istripuaren eraginez eta zirkulazio motela dago, Segurtasun sailak jakitera eman duenez. 

Autoa kendu eta errepidea garbitzen duten bitartean arretaz gidatzeko eskatu dute.

011 trafikoari buruzko informazio-telefonoa erabilgarri dago bideen egoerari buruzko kontsultak egiteko.

Trafikoa Trafiko Istripuak Bilbo Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Euskal udalekuak
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Euskal Udalekuak elkarteak bere proiektua mehatxatzen duten erabaki politikoak salatu ditu, eta ekitaldi handi bat deitu du abuztuaren 29rako, Bernedon

Proiektuaren jarraipena arriskuan jartzen duten erabaki politikoak salatu dituzte. Egoera horren aurrean, euren ekimena defendatzeko eskura dituzten "baliabide guztiak" erabiliko dituztela adierazi dute, eta ekitaldi handi bat deitu dute abuztuaren 29rako Arabako udalerrian. Aldi berean, haur eta gazteei zuzendutako udako kanpaina berri bat prestatzen jarraitzen dute.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X