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Fallece un hombre reducido por la Policía Local de Santurtzi tras agredir a varios viandantes

El varón había sido trasladado a un centro hospitalario tras una intervención policial el pasado lunes, después de agredir a varias personas y a los agentes que acudieron al aviso. El hombre ha fallecido dos días después en el hospital.
(Foto de ARCHIVO) Ayuntamiento de Santurtzi EUROPA PRESS 20/2/2026
Ayuntamiento de Santurtzi. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Santurtziko Udaltzaingoak zauritutako gizona hil da, oinezko batzuei eraso egin ostean
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Agencias | EITB

Última actualización

Un hombre ha fallecido en un hospital dos días después de haber sido reducido por agentes de la Policía Local de Santurtzi, el pasado lunes, tras un episodio de violencia en la vía pública.

Fallecimiento del hombre dos días después de la intervención policial. Según ha informado el sindicato ESAN, el varón fue evacuado a un centro hospitalario tras los hechos y ha muerto.

Agresión previa con un bastón a varias personas y a los agentes. El individuo habría arrebatado un bastón a una persona mayor y lo habría utilizado para golpear a varios viandantes en la calle, además de agredir a los agentes que acudieron al lugar, causándoles lesiones.

Intervención policial con agentes heridos y traslado al hospital. Los policías emplearon los medios disponibles para reducirlo durante la intervención, tras la cual el hombre fue trasladado a un centro sanitario.

Reacciones 

El consistorio ha trasladado su apoyo a los agentes heridos y ha destacado su labor, mientras que ESAN ha expresado su tristeza por el fallecimiento y ha mostrado su respaldo tanto a la familia como a los policías intervinientes, defendiendo que la actuación se ajustó a los principios de legalidad, necesidad, congruencia y proporcionalidad.

Santurtzi Sociedad

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