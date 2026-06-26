Un hombre ha fallecido en un hospital dos días después de haber sido reducido por agentes de la Policía Local de Santurtzi, el pasado lunes, tras un episodio de violencia en la vía pública.

Fallecimiento del hombre dos días después de la intervención policial. Según ha informado el sindicato ESAN, el varón fue evacuado a un centro hospitalario tras los hechos y ha muerto.

Agresión previa con un bastón a varias personas y a los agentes. El individuo habría arrebatado un bastón a una persona mayor y lo habría utilizado para golpear a varios viandantes en la calle, además de agredir a los agentes que acudieron al lugar, causándoles lesiones.

Intervención policial con agentes heridos y traslado al hospital. Los policías emplearon los medios disponibles para reducirlo durante la intervención, tras la cual el hombre fue trasladado a un centro sanitario.