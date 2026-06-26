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Oinezko batzuei eraso egin ostean Santurtziko Udaltzaingoak zauritu zuen gizon bat hil da

Gizona ospitalera eraman zuten astelehenean Poliziaren esku-hartze baten ondorioz, hainbat pertsonari eta bertara joan ziren agenteei eraso egin ondoren. Gizona bi egun geroago hil da ospitalean.

(Foto de ARCHIVO) Ayuntamiento de Santurtzi EUROPA PRESS 20/2/2026
Santurtziko Udala. Argazkia: EFE
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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Gizon bat hil da ospitalean Santurtziko udaltzainek atxilotu eta bi egunera, astelehenean, bide publikoan izandako indarkeria-gertakari baten ondorioz.

Poliziak esku hartu eta bi egunera hil zen gizona. ESAN sindikatuak jakinarazi duenez, gizona ospitalera eraman zuten eta bertan hil egin da.

Gizonak adineko pertsona bati makila bat kendu zion eta kalean oinezko batzuk kolpatzeko erabili zuen. Horrez gain, bertaratu ziren agenteei eraso egin zien eta lesioak eragin zizkien.

Poliziek eskura zituzten baliabideak erabili zituzten gizonari aurre egiteko, eta, ondoren, gizona osasun-zentro batera eraman zuten.

Erreakzioak 

Udalak bere babesa helarazi die zauritutako agenteei, eta haien lana goraipatu du. ESANek, berriz, tristura adierazi du heriotzagatik, eta babesa eman die bai familiari bai esku hartu zuten poliziei, jarduera legezkotasunaren, beharraren, kongruentziaren eta proportzionaltasunaren printzipioei egokitu zitzaiela defendatuz.

Santurtzi Gizartea

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