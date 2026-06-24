13-18 de julio
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El Festival de Jazz de Vitoria propone 50 conciertos

La gran estrella de la 49ª edición del festival será el músico panameño Rubén Blades, que estará en Mendizorrotza el 17 de julio.
Ruben Blades
Ruben Blades acutará en Vitoria el 17 de julio. Foto: Federico Galbraith
Euskaraz irakurri: Gasteizko jazz jaialdiak 50 kontzertu eskainiko ditu

Última actualización

La 49ª edición del Festival de Jazz de Vitoria ofrecerá ente el 13 y 18 de julio medio centenar de conciertos con el músico panameño Rubén Blades como la "superestrella" de este año, según ha destacado el director del certamen, Iñigo Zarate.

Las actuaciones en el escenario principal de Mendizorroza arrancarán el miércoles 15 con Gretchen Parlato y el grupo 'a capela' Take 6. El jueves 16 será el turno de la saxofonista catalana Irene Reig y del grupo estadounidense Sun Ra Arkestra.

El viernes 17 actuará Rubén Blades, acompañado de la big band liderada por Roberto Delgado, y recordará clásicos como 'Pedro Navaja', 'Decisiones' y 'Amor y Control', entre otros.

El broche final del festival lo pondrán el sábado 18 los grupos The Bad Plus y Snarky Puppy.

Sun Ra Arkestra y Snarky Puppy, para cerrar los conciertos principales del Festival de Jazz de Vitoria
Rubén Blades actuará en el festival de jazz de Vitoria
Festival de Jazz 2025 Vitoria-Gasteiz Música

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