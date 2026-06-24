Uztailak 13-18
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Gasteizko jazz jaialdiak 50 kontzertu eskainiko ditu

Musika topaldiaren 49. edizioko izar nagusia Ruben Blades panamar musikaria izango da; uztailaren 17an arituko da Mendizorrotzan.

Ruben Blades

Ruben Blades uztailaren 17an izango da Gasteizen. Argazkia: Federico Galbraith

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Gasteizko jazz jaialdiaren 49. edizioak 50 kontzertu eskainiko ditu uztailaren 13tik 18ra, eta Ruben Blades musikari panamarra izango da aurtengo "izar nagusia", Iñigo Zarate jaialdiaren zuzendariaren hitzetan.

Mendizorrotzako agertoki nagusiko emanaldiak asteazkenean, hilak 15, hasiko dira, Gretchen Parlatorekin eta Take 6 a capella taldearekin. Ostegunean, hilak 16, Irene Reig saxofoi jotzaile katalanaren eta Sun Ra Arkestra talde estatubatuarraren txanda izango da.

Ostiralean, hilak 17, Ruben Bladesek joko du, Roberto Delgado buru duen big bandarekin batera, eta "Pedro Navaja", "Decisiones" eta "Amor y Control" klasikoak entzun ahal izango dira Arabako hiriburuan, besteak beste.

Jaialdia The Bad Plus eta Snarky Puppy taldeek itxiko dute larunbatean, hilak 18.

Sun Ra Arkestra eta Snarky Puppy, Gasteizko Jazzaldiko kontzertu nagusiak ixteko
Ruben Blades Gasteizko jazz jaialdian izango da
Jaialdiak Jazz 2025 Gasteiz Musika

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