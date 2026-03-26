Sun Ra Arkestra eta Snarky Puppy, Gasteizko jazz jaialdiko kontzertu nagusiak ixteko
Gasteizko Jazz Jaialdiak Mendizorrotzako agertoki nagusiko programazio osoa iragarri du dagoeneko. Uztailaren 13tik 18ra, Ruben Blades, Gretchen Parlato, Take 6, The Bad Plus, Snarky Puppy, Sun Ra Arkestra Irene Reigen laukotea eta Magali Sare eta Manel Fortiá ikusi ahalko dira Gasteizko kiroldegian.
Sun Ra Arkestra AEBko jazz taldea Sun Ra 1993ean hil zen konpositoreak sortu zuen, 1950eko hamarkadaren erdialdean. Swinga, "espazio-aroko" free jazza, bebopa, dantza eta eszenaratze “afrofuturista” bat uztartzen dituzte zuzenekoetan, eta uztailaren 16an, ostegunarekin, joko dute Gasteizen. Irene Reig saxofoi jotzaile katalanak irekiko du gaualdi hori, bere laukotearen buruan.
Lehenago, asteazkenean, hilak 15, Gretchen Parlato abeslaria eta Take 6 a capela taldea izango dira gaueko protagonistak.
Ostiralean, Magali Sarek eta Manel Fortiak Mendizorrotzako pabiloia berotzeko erronkari ekingo diote, Ruben Bladesen saltsa baino lehen.
Larunbatekoa, hilaren 18an, The Bad Plus eta Snarky Puppy talde handien gaua izango da.
Bihar jarriko dira jazz jaialdiaren 49. ediziorako sarrerak salgai, jaialdiaren webgunean. Sarreren prezioa 30 eta 50 euro bitartekoa izango da, eta abonuena 165 eta 115 euro bitartekoa.
Pablo Martín Caminero, Merina Gris eta “Xorieri” Izaroren kantua saritu dituzte MIN sarietan
Carlos Aresek eta Valeria Castrok hiruna sari eraman dituzte musika independentearen Espainiako sarietan; “Al cante”k jazz álbum onenaren saria eraman du, “Zuloa”k euskarazko disko onenarena eta Izaroren eta Baiucaren arteko lankidetzaren emaitzak ekoizpen onenaren saria, Alejandro Guillanen lanari esker.
Gernikako “lekuek”, musikaz gainezka martxoaren 25etik 29ra
Lekuek festibalak hamaika kontzertu, aurkezpenak, dokumentalak, ikastaroak, DJ saioak eta kale ekimena proposatuko ditu bost egunez: Mourn, Olaia Inziarte, Xiberoots, Guadalupe Plata, Janus Lester…
Sigur Rós talde islandiarrak Bilbon joko du irailaren 15ean
Emanaldia Euskalduna Jauregian izango da, Bilbao Orkestra Sinfonikoarekin batera. Kontzertua Robert Ames zuzendariarekin eta tokian tokiko orkestrekin egiten ari diren biraren parte da.
Basoa eta Lasai Bilbao BBK Live jaialdiko guneek osatu dute aurtengo kartela
2manydjs (DJ set), Donato Dozzy, Erol Alkan, Meritxell de Soto, DJ Koze, Somadamantina (live) eta beste hainbat disko-jartzaile arituko dira jaialdiko bi gune elektronikoetan.
Abestu Euskadiko Orkestrarekin ekimenaren bigarren edizioa Euskaldunara iritsiko da gaur
Aurten 132 abeslari ez profesionalek parte hartuko dute ekimen honetan, orkestrarekin eszenatokian zuzenean abestuz. Gaur Bilbon arituko dira, Euskalduna Jauregian, eta datorren astean bi emanaldi eskainiko dituzte Donostian, Kursaal Jauregian.
Juanjo Mena, euskal batuta unibertsala
Musikari gasteiztarra Bilboko Orkestra Sinfonikoaren, BBCko Orkestra Filarmonikoaren eta Cincinnatiko Maiatzeko Jaialdiaren zuzendari titularra izan da, eta Arabako Urrezko Domina eta Gasteizko Seme Kutunaren izendapena jaso ditu.
Euskal orkestra-zuzendariak bideo hau kaleratuta eman zuen jakitera alzheimerra zuela
Nazioartean ospe handia duen zuzendariak 2025ean eman zuen diagnostikatu zioten gaitz horren berri, eta "lasaitasunez eta musikarekiko esker onez" aurre egingo ziola esan zuen.
Juanjo Menak agur esango dio publikoari aurten
Gasteizko orkestra-zuzendariaren aurtengo kontzertuak “podiumetik” egingo dituen azkenak izango dira, eta egindako bidea gogoratu nahi du berorietan. Alzheimerra detektatu ziotela iragarri zuen 2025eko urtarrilean.
Eñaut Elorrieta diskoa grabatzen ari da, Bryce Dessner eta David Chalmin ekoizleekin
Musikaria The National taldeko gitarristarekin eta Triple Sun taldeko kidearekin ari da bere hurrengo lana ontzen, Senperen. Bon Iver, Sufjan Stevens, Bruce Springsteen, Nick Cave, Taylor Swift eta Madonna musikariekin zein Labèque ahizpekin aritutako musikariek parte hartuko dute saioetan.