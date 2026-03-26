El mítico grupo Sun Ra Arkestra actuará el jueves 16 de julio después del cuarteto de la la saxofonista catalana Irene Reig. El grupo de jazz estadounidense, formado a mediados de la década de 1950 por el compositor Sun Ra, fallecido en 1993, "combina el 'swing', el 'free jazz 'de la era espacial, el 'bebop', baile y una puesta en escena afrofuturista".

Antes, el miércoles será el turno de la cantante Gretchen Parlato y el grupo a capela Take 6.

La noche del viernes, Magalí Sare y Manel Fortià afrontarán el reto de calentar el pabellón de Mendizorrotza antes de la salsa de Rubén Blades, y el viernes la noche estará protagonizada por dos grandes grupos, The Bad Plus y Snarky Puppy.

Las entradas y abonos para los conciertos de Mendizorroza de esta 49ª edición del Festival de Jazz de Vitoria-Gasteiz se pondrán este viernes a la venta en la web del festival www.jazzvitoria.com. El precio de las entradas oscila entre los 30 y 50 euros y los abonos entre los 165 euros (con asiento reservado) y los 115 euros.

Así lo ha confirmado en un comunicado la organización, quien ha explicado que este viernes comienza la venta de entradas y abonos para estos conciertos a través de la web, dentro de un festival que se celebrará del 13 al 18 de julio.

