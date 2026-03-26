Sun Ra Arkestra y Snarky Puppy completan el programa de Mendizorrotza en el festival de jazz
El mítico grupo Sun Ra Arkestra, Snarky Puppy, el cuarteto de Irene Reig y el dúo Magalí Sare y Manel Fortiá completan el programa del Festival de Jazz de Vitoria-Gasteiz en el polideportivo de Mendizorrotza, y se suman sus nombres a los de Rubén Blades, Gretchen Parlato, Take 6 y The Bad Plus.
El mítico grupo Sun Ra Arkestra actuará el jueves 16 de julio después del cuarteto de la la saxofonista catalana Irene Reig. El grupo de jazz estadounidense, formado a mediados de la década de 1950 por el compositor Sun Ra, fallecido en 1993, "combina el 'swing', el 'free jazz 'de la era espacial, el 'bebop', baile y una puesta en escena afrofuturista".
Antes, el miércoles será el turno de la cantante Gretchen Parlato y el grupo a capela Take 6.
La noche del viernes, Magalí Sare y Manel Fortià afrontarán el reto de calentar el pabellón de Mendizorrotza antes de la salsa de Rubén Blades, y el viernes la noche estará protagonizada por dos grandes grupos, The Bad Plus y Snarky Puppy.
Las entradas y abonos para los conciertos de Mendizorroza de esta 49ª edición del Festival de Jazz de Vitoria-Gasteiz se pondrán este viernes a la venta en la web del festival www.jazzvitoria.com. El precio de las entradas oscila entre los 30 y 50 euros y los abonos entre los 165 euros (con asiento reservado) y los 115 euros.
Así lo ha confirmado en un comunicado la organización, quien ha explicado que este viernes comienza la venta de entradas y abonos para estos conciertos a través de la web, dentro de un festival que se celebrará del 13 al 18 de julio.
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