17 de julio
Rubén Blades actuará en el Festival de Jazz de Vitoria

El músico panameño ofrecerá un concierto en Mendizorrotza el viernes, 17 de julio, acompañado de una big band. 

Ruben Blades

Rubén Blades cantará el 17 de julio en Vitoria. Foto: Federico Galbraith

Euskaraz irakurri: Ruben Bladesek Gasteizko jazz jaialdian joko du
EITB

Última actualización

El músico panameño Rubén Blades ofrecerá un concierto en el Festival de Jazz de Vitoria-Gasteiz el viernes, 17 de julio, acompañado de la big band liderada por Roberto Delgado, formada por una veintena de músicos.

El de Blades es el primer nombre que se conoce del cartel de la 49ª edición del Festival de Jazz de Vitoria, que este año celebra entre el 13 y el 18 de julio.

Además de presentar su último disco, 'Fotografías', Blades recordará a buen seguro clásicos como 'Pedro Navaja', 'Decisiones' y 'Amor y Control', entre otros.

Los álbumes emblemáticos de salsa afrocubana clásica del músico panameño incorporan influencias del rock, el jazz, y sonidos de todo el mundo, según una nota de la organización del festival.

