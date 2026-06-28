IPARRALDEA
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Ekaitzak EHZ jaialdia bertan behera uztera behartu du

Iragarkia
EHZ festibala
18:00 - 20:00
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EITB

Azken eguneratzea

Antolatzaileek etxera autoz ez itzultzeko eskatu diete bertaratutakoei, eguraldia dela eta. Gune batzuk erabat lokaztuta geratu dira, eta horrek mugikortasuna zaildu du.

Iparralde Musika Aisia Musika jaialdiak

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