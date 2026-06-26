HARROTASUN EGUNA
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Nola ospatuko da Euskal Herrian LGTBIQ+ Harrotasunaren Nazioarteko Eguna?

Ekainaren 28an, Harrotasunaren Nazioarteko Egunean, Euskadiko eta Nafarroako hiriburuetan hainbat jarduera egingo dira larunbat eta igande honetan, LGTBIQ+ kolektiboaren eskubideak aldarrikatzeko.

(Foto de ARCHIVO) 20 June 2026, United Kingdom, Edinburgh: People take part in the 2026 Edinburgh Pride parade through Edinburgh city centre. Photo: Jane Barlow/PA Wire/dpa 20/6/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN

Harrotasun Egunaren ospaketa artxiboko argazki batean. Argazkia: Europa Press.

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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Bilboko, Donostiako, Gasteizko eta Iruñeko hainbat talde eta erakunde publikok egitarau zabala antolatu dute Harrotasunaren Nazioarteko Eguna dela eta. Tartean, kultur, jai eta errebindikazio jarduerak burutuko dira. 

Bilbon, Bilbao Bizkaia Harro jaialdiaren inguruan bilduko dira jarduerak. Jaialdi hori izen bereko plataformak antolatu du, eta bere helburua da sexu afektiboaren aniztasuna babestea eta LGBTI pertsonen eskubideen aldeko elkartasuna adieraztea. 

"Gorrotoak kanporatzen duenean, komunitateak besarkatu egiten du" lelopean, jarduerak ostiral honetan hasiko dira, VIII. Drag Gala Bilbao Bizkaia HARRO ekitaldiarekin. Jaialdi honetan, talentu berri onena sarituko da, Areatzan, 18:30etik aurrera. Bukatutakoan, hainbat musika-emanaldi izango dira Areatzan bertan eta Albia Lorategian.

Larunbatean, ekainak 27, izango da ekitaldi nagusia, Harrotasunaren Martxa, 17:30etatik aurrera Jesusen Bihotza plazan hasiko dena. Horrek Kale Nagusi osoa zeharkatuko du, hainbat tokitan giza banderak eraikiko ditu eta Areatzaraino iritsiko da, non hainbat ekintza izango diren.

Gauean, 21:00etan, Sorayaren kontzertua eta Dennis Moore DJren saioa izango dira Areatzan, 23:00etan.

Bestalde, igandean, ekainak 28, gastronomia-, kirol- eta kultura-jarduerak izango dira.

Donostia

Donostiak ekainaren 28an bertan egingo ditu ekitaldi nagusiak, eta "Kalera harro! Disidentzia eta erresistentzia" lelopean egingo du. 12:00etan hasiko da Harrotasunaren Manifestazioa Boulevardean, Gehituk eta beste LGTBIQ+ kolektibo batzuek deituta. Manifestazioa hiriaren erdigunean barrena ibiliko da, eta manifestua eta deialdia egin duten erakundeen hitzaldiak irakurriz amaituko da.

Gasteiz

Gasteizen, ekitaldiak batez ere ekainaren 28an izango dira, eta E28 Koordinakundeak, Ikusguneak (LGTBI+ Behatokia) eta beste kolektibo batzuek bultzatuko dituzte, Udalaren babes instituzionalarekin. Jardunaldia 12:00etan hasiko da, eta gastronomia- eta kultura-arloko hainbat ekitaldiren ondoren, Harrotasunaren Manifestazioa egingo da, 19:00etan Andre Maria Zuriaren plazatik abiatuta.

Martxaren amaieran manifestu bat irakurriko da eta gauean LGTBIQ+ taldeek Gaztetxean antolatutako itxiera festa egingo da.

Iruñea

Ekainaren 27tik 28ra bitartean, Nafarroako hiriburuak hainbat jarduera hartuko ditu, hainbat elkartek, Nafarroako Gobernuak eta Udalak antolatuta. Larunbatean, Pre Pride arratsaldea izango da Errekoleten plazan, Fenix Elkarteak gidatuta. Egitaraua 17:30etik 21:00etara izango da, eta jarduera ludiko eta kulturalak jasoko ditu.

Bestalde, igandean, E28J plataformak Harrotasunaren aldeko manifestazioa deitu du. Manifestazioa 12:00etan hasiko da, Iruñeko erdigunean, eta hiriko kale nagusiak zeharkatuko ditu.

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