Nafarroako Gobernuak nekazaritza jarduerak mugatu ditu lehorreko lurretan ostiraletik aurrera, sute-arriskua dela eta
Ezkaba mendiaren inguruan ostegunean piztutako sute handiaren ondorioz hartu dute erabakia. Izan ere sute horretan, zazpi parketako suhiltzaileen laguntza behar izan da, eta Nafarroako Foru Erkidegoan sua itzaltzeko dauden baliabide guztiak bideratu behar izan dituzte bertara, larrialdiko eta babes zibileko ekipoak tenkatzear eraginez.
Nafarroako egoera klimatikoa eta Makirrianen sortutako sutea direla eta, Nafarroako Gobernuak, Barne, Funtzio Publiko eta Justiziako kontseilari Inma Jurioren bidez, Foru Agindu bat eman du ostiral honetako 11:00etatik aurrera, lehorreko lurretan nekazaritza jarduerak mugatzeko, bai eta baso-lanak ere Foru Erkidegoko Pirinioetako, Erdialdeko, Hegoaldeko Erdialdeko eta Ebroko Erriberako eskualdeetan.
Ostegunean hainbat sute piztu ziren Ledea, Murillo el Cuende, Etxalar, Irunberri, Larraioz, Noain, Melida, Caparroso eta Lerinen.
Arratsaldean, sute handi bat piztu zen hainbat fokurekin Ezkaba mendiaren inguruan, eta hainbat herri kaltetu ditu, hala nola Unzu, Navaz, Makirrian, Zildotz, Anoz eta Usi. Sute horretan zazpi parketako (Cordovilla, Trinitarios, Lizarra, Zangoza, Tutera, Azkoien eta Lodosa) suhiltzaileen laguntza behar izan da, eta Nafarorako Foru Erkidegoan sua itzaltzeko duaden baliabide guztiak bideratu behar izan dituzte bertara.
Nafarroako Gobernuak azaldu duenez, larrialdi eta babes zibileko ekipoen tentsionamendu handia eragin du sute horrek. Hori dela eta, beharrezkoa izan da Nafarroako Foru Komunitateko Baso Suteetarako Babes Zibileko Plan Berezia (INFONA) aktibatzea, 2. mailan. Era berean, Larrialdietarako Aholku Batzordea bildu da, egoeraren eta haren bilakaeraren jarraipena egiteko.
Larrialdietako Aholku Batzordearen bileran Inma Jurío Berne gaietako, Funtzio Publiko eta Justiziako kontseilaria izan da buru, eta Salvador Díez Barne gaietakozuzendari nagusiak, Ana Bretaña Ingurumeneko zuzendari nagusiak eta Babes Zibileko, Suhiltzaileetako, Osasuneko, Ingurumeneko eta Foruzaingoko teknikariek ere parte hartu dute.
Zure interesekoa izan daiteke
Oinezko batzuei eraso egin ostean Santurtziko Udaltzaingoak zauritu zuen gizon bat hil da
Gizona ospitalera eraman zuten astelehenean Poliziaren esku-hartze baten ondorioz, hainbat pertsonari eta bertara joan ziren agenteei eraso egin ondoren. Gizona bi egun geroago hil da ospitalean.
Gaur hasiko da udako trafikoko operazio berezia, eta nazioarteko zikulazioan 2,27 milioi ibilgailuk EAE zeharkatzea espero da
Uda honetan, nazioarteko eta barruko joan-etorriak areagotzea aurreikusten da, eta, horregatik, neurri bereziak hartuko ditu Eusko Jaurlaritzak, trafikoaren kudeaketa hobetu eta udako gorabeherak murrizteko.
Auto-ilara luzeak BI-10 errepidean Bilbon, Kantabriarako noranzkoan, istripu baten ondorioz
BI-10 errepideko zirkulazioan eragina izan du istripuak, eta arazo handiak daude Kantabriarako noranzkoan. Une batzuetan, 3 kilometrotik gorako auto-ilarak erregistratu dira Bilbo inguruan.
Emakumezko bidaiariak: "Ez dut bakarrik bidaiatzen, neure buruarekin baizik"
Zerk bultzatzen ditu emakumeak inor barik bidaiatzera? Zeintzuk herrialde dira egokienak? Segurtasun, ekonomia eta logistika gomendioak bildu ditugu, hiru euskal emakumezko bidaiariren laguntzarekin.
Albiste izango dira: Venezuelako lurrikaren biharamuna, baso-sutea Ezkabarten eta irteera operazioa hasiko da
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Honela geratu da La Guaira, 7,2 eta 7,5 graduko lurrikaren ostean
Tragediaren isla dira eroritako eraikinak, kalteak jasan dituzten azpiegiturak eta milaka biktima. Larrialdi-taldeek eremu kaltetuenetan lanean jarraitzen dute, kalteak neurtzen eta biktimak erreskatatzen.
Euskal Udalekuak elkarteak bere proiektua mehatxatzen duten erabaki politikoak salatu ditu, eta ekitaldi handi bat deitu du abuztuaren 29rako, Bernedon
Proiektuaren jarraipena arriskuan jartzen duten erabaki politikoak salatu dituzte. Egoera horren aurrean, euren ekimena defendatzeko eskura dituzten "baliabide guztiak" erabiliko dituztela adierazi dute, eta ekitaldi handi bat deitu dute abuztuaren 29rako Arabako udalerrian. Aldi berean, haur eta gazteei zuzendutako udako kanpaina berri bat prestatzen jarraitzen dute.
Ezkabarteko sutea berpiztu egin da egonkortuta egon ostean
SOS Nafarroak jakinarazi duenez, ez dute oraindik egonkortzea lortu. 17:40 inguruan piztu da, eta haizearen ondorioz, berehala zabaldu da.
Mattin Aiestaran:"Baskoiek, iberiarrek eta Erdi Aroko euskaldunek abar hitza konpartitzen zuten"
Javier Velaza katedradunak eta Mattin Aiestaran adituak Irulegiko indusketetan "abar" hitzaren aurkikuntzaren garrantzia azaldu dute. Hizkuntza iberikoak, baskoiak eta euskaraz zaharrak (Erdi Arokoak) hiztegia konpartitzen zutela ondorioztatu dute.