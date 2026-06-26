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Nafarroako Gobernuak nekazaritza jarduerak mugatu ditu lehorreko lurretan ostiraletik aurrera, sute-arriskua dela eta

Ezkaba mendiaren inguruan ostegunean piztutako sute handiaren ondorioz hartu dute erabakia. Izan ere sute horretan, zazpi parketako suhiltzaileen laguntza behar izan da, eta Nafarroako Foru Erkidegoan sua itzaltzeko dauden baliabide guztiak bideratu behar izan dituzte bertara, larrialdiko eta babes zibileko ekipoak tenkatzear eraginez.

Sutea laborantza lur batean, ostegun honetan, Lerinen. Argazkia: Nafarroako Foruzaingoa.

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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Nafarroako egoera klimatikoa eta Makirrianen sortutako sutea direla eta, Nafarroako Gobernuak, Barne, Funtzio Publiko eta Justiziako kontseilari Inma Jurioren bidez, Foru Agindu bat eman du ostiral honetako 11:00etatik aurrera, lehorreko lurretan nekazaritza jarduerak mugatzeko, bai eta baso-lanak ere Foru Erkidegoko Pirinioetako, Erdialdeko, Hegoaldeko Erdialdeko eta Ebroko Erriberako eskualdeetan.

Ostegunean hainbat sute piztu ziren Ledea, Murillo el Cuende, Etxalar, Irunberri, Larraioz, Noain, Melida, Caparroso eta Lerinen.

Arratsaldean, sute handi bat piztu zen hainbat fokurekin Ezkaba mendiaren inguruan, eta hainbat herri kaltetu ditu, hala nola Unzu, Navaz, Makirrian, Zildotz, Anoz eta Usi. Sute horretan zazpi parketako (Cordovilla, Trinitarios, Lizarra, Zangoza, Tutera, Azkoien eta Lodosa) suhiltzaileen laguntza behar izan da, eta Nafarorako Foru Erkidegoan sua itzaltzeko duaden baliabide guztiak bideratu behar izan dituzte bertara. 

Nafarroako Gobernuak azaldu duenez, larrialdi eta babes zibileko ekipoen tentsionamendu handia eragin du sute horrek. Hori dela eta, beharrezkoa izan da Nafarroako Foru Komunitateko Baso Suteetarako Babes Zibileko Plan Berezia (INFONA) aktibatzea, 2. mailan. Era berean, Larrialdietarako Aholku Batzordea bildu da, egoeraren eta haren bilakaeraren jarraipena egiteko.

Larrialdietako Aholku Batzordearen bileran Inma Jurío Berne gaietako, Funtzio Publiko eta Justiziako kontseilaria izan da buru, eta Salvador Díez Barne gaietakozuzendari nagusiak, Ana Bretaña Ingurumeneko zuzendari nagusiak eta Babes Zibileko, Suhiltzaileetako, Osasuneko, Ingurumeneko eta Foruzaingoko teknikariek ere parte hartu dute.

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