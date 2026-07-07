BBK LIVE 2026

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Jaso daitezke jada BBK Liveko eskumuturrekoak: Adi, ez ahaztu zurea

Iragarkia
BBK LIVE 2026 pultserak
18:00 - 20:00
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EITB

Azken eguneratzea

Jendetza bildu da gaur goizean BBK Aretoaren aurrean, sarrerak eskumuturrekoekin trukatzeko. Eskumuturrekoa jaialdira sartzeko ez ezik, eremuan edozer erosteko ere ezinbestekoa da; ez da eskudirurik ez eta kreditu-txartelik onartuko. Horrez gain, eskumuturrekorik gabe ezingo da jaialdirako autobusa hartu.

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