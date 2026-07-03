Getxo Jazz
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Camille Thurmanen saxofoia, Getxo Jazzeko bigarren gaueko protagonista

Iragarkia
18:00 - 20:00

Azken eguneratzea

Camille Thurman & The Darrell Green Quartet taldeak jo du Getxoko jazz jaialdiaren bigarren gauean, Muxikebarrin. Thurman, Jazz at Lincoln Center Orchestra ospetsuko lehen emakumea, Darrell Green post-bop bateria jotzaile ospetsuaren laukoteak lagunduta aritu da: Gregory Glassman (tronpeta), Paul Beaundry (baxua) eta David Bryant (pianoa).

Getxo Jaialdiak Jazz 2025 Kontzertuak Musika

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