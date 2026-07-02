Jazza
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Moises P. Sanchez pianistak Getxo Jazz ireki du

Iragarkia
18:00 - 20:00

Azken eguneratzea

"Dedication II" proiektua aurkeztu du madrildar musikariak bart, Muxikebarrin, Javier Vercher (saxo tenorra), Toño Miguel (kontrabaxua), Naima Acuña (bateria) eta Cristina Mocharekin (ahotsa artista gonbidatu gisa) batera.

Jaialdiak Jazz 2025 Kontzertuak Getxo Musika

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