4 urtera arteko seme-alabengatiko laguntzei buruz jakin beharrekoa: Berriro eskatu behar al dira? Zer baldintza eskatzen dira?
Orain arte, laguntzak seme-alabek 3 urte bete arte ematen ziren, eta orain urtebete luzatuko dira. Atzeraeraginez emango dira, 2026ko urtarrilaren 1etik.
Orain arte 3 urtera arteko seme-alabengatik eskaintzen ziren laguntzak 4 urtera artekoentzat zabalduko dira, eta bihartik aurrera eskatu ahal izango dira, Eusko Jaurlaritzako Ongizate, Gazteria eta Erronka Demografiko Sailak jakinarazi duenez. Laguntzak, orain arte bezala, 200 eurokoak izango dira, eta atzeraeragina izango dute 2026ko urtarrilaren 1etik.
Familiek uztailaren 2tik aurrera bideratu ahal izango dituzte eskaerak, www.euskadi.eus web-gunearen bidez. Zalantzak argitzeko bi bide jarri dira abian: umeak@euskadi.eus eta 945 01 80 00 telefono zenbakia.
Berrikuntza nagusiak
Eusko Jaurlaritzako Ongizate, Gazteria eta Erronka Demografiko Sailak azaldu duenez, laguntzek dakarten berritasun nagusia urtebeteko luzapen hori da. Gaur, umea jaiotzen den momentutik 3 urte betetzen dituenera arte ematen dira; alabaina, dekretu berriaren bidez 4 urte bete bitartean emango dira.
Bestalde, hilean 100 euroko laguntza familia ugariei emango zaie, 4 eta 7 urte arteko seme-alabak dituztenean. Orain arte, hiru seme-alaba edo gehiago dituztenei ematen zaie laguntza hori, 3 urtetik 7 urtera bitartean; dekretu berriarekin, 4 eta 7 urte arteko aldira egokituko da.
Laguntza bera jasoko dute, halaber, 4 eta 7 urte arteko seme-alabak dituzten guraso bakarreko familiek.
Gainera, hilean 100 eta 200 euroko laguntzak jasotzeko eskubidea izango dute harrera-familiek eta tutoretzapeko adingabeak zaintzen dituzten familiek ere. Euskadin 621 harrera-familia daude gaur egun.
Zer baldintza bete behar dira?
Laguntza eskatzeko, bi baldintza nagusi bete behar dira. Batetik, eskatzaileak Euskadin bizi eta erroldatuta egon behar du, adingabearen etxebizitzan. Gutxienez urtebeteko antzinatasuna izan behar du erroldan, edo, bestela, azken hamar urteetan bost urtez erroldatuta egon izana.
Bestetik, laguntza jasoko den aldian adingabearekin bizi eta haren zaintza izan behar du.
Nola kudeatuko da atzeraeragina?
Neurriak 2026ko urtarrilaren 1etik aurrerako ondorioak izango ditu. Horrek esan nahi du familia guztiei ez diela modu berean eragingo. Eusko Jaurlaritzak hainbat adibide jarri ditu:
- Alabak 2025eko abuztuaren 12an bete bazituen 3 urte, familiak 2026ko urtarriletik uztailera arte jasoko du laguntza berria.
- Semeak 2026ko urtarrilaren 12an bete bazituen 3 urte, familiak 2026ko urtarriletik 2027ko abendura arte jasoko du laguntza.
- Alabak 2026ko urtarrilaren 12an bete bazituen 4 urte, familiak ez du laguntza berririk jasoko; izan ere, laguntza amaitzen da haurra 4 urte betetzen dituen hilaren aurreko hilean.
- Semeak 2026ko otsailaren 12an bete bazituen 4 urte, familiak 2026ko urtarrileko laguntza jasoko du.
Eskaera berriz egin beharko da
Laguntza jasotzeko, familia guztiek eskaera berria aurkeztu beharko dute. Luzapena ez da automatikoki aplikatuko.
Beraz, 2026ko urtarrilaren 1ean 0-3 urteko laguntza amaituta zuten familiek —edo inoiz jaso gabekoek— berriro eskatu beharko dute 4 urtera arteko luzapena.
Eskaera 2026ko abenduaren 31 baino lehen aurkezten bada, laguntza 2026ko urtarrilaren 1etik aurrerako ondorioekin aitortuko da, edo dagokion egunetik aurrera.
85,8 milioi euro lau urtean
Asteazken honetan indarrean sartu den dekretu berriarekin, Eusko Jaurlaritzak beste urrats bat egin du seme-alaben hazkuntzak familiei eragiten dizkien gastuei aurre egiten laguntzeko.
Laguntzak zabaltzeko, datozen lau urteetan 85,8 milioi euro bideratuko ditu. Aurten, 33,8 milioi euroko ordainketa-kreditua aurreikusi da.
Horrez gain, Ongizate, Gazteria eta Erronka Demografikoaren Sailak milaka gida prestatu ditu familientzat. Bertan azaltzen da nola egin eskaera eta zer alderdi hartu behar diren kontuan.
Paperezko gidak haur-eskoletan, Lehen Hezkuntzako ikastetxeetan, osasun-zentroetako pediatria zerbitzuetan, ludoteketan eta Zuzenean bulegoetan banatuko dira (Bilbo, Donostia eta Gasteiz).
Bertsio digitala, berriz, sailaren webgunean egongo da eskuragarri. Horrez gain, informazio-kanpaina egingo da komunikabideetan eta sare sozialetan.
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