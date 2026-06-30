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Euskararen aurkako oldarraldiak hezkuntzara egin duela salto salatu du Euskalgintzaren Kontseiluak

USaP proban euskara azterketarekin gertatu dena eta ondoren etorri diren erabakiak salatzeko, elkarretaratzeak deitu ditu Kontseiluak datorren ostiralerako, EAEko hiru campusetan, "Justizia euskararentzat, euskara guztiontzat" lelopean.

PAMPLONA, 13/06/2026.- Tres columnas de personas, convocadas por Euskalgintzaren Kontseilua, han partido este sábado de diferentes lugares de Pamplona para reivindicar el derecho a vivir en euskera, que según han dicho se encuentra "en situación de emergencia", y mostrar su determinación de "impulsar un nuevo renacimiento" de esta lengua. EFE/ Jesús Diges
Euskalgintzaren Kontseiluak, ekainaren 13an, Iruñean egindako martxa. Argazkia: EFE
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EITB

Azken eguneratzea

"Orain arte, administrazioaren eremuan, eta, batik bat, enplegu publikorako sarbidean nabarmendu da oldarraldia. Orain, hezkuntzara egin du salto". Urrats hori "bereziki larria" iruditzen zaio Euskalgintzaren Kontseiluari, eta uste du "kaltea ez dela konpontzen plazak gehituta. "Hala balitz, logika bera erabili beharko bailitzateke Matematikan edo Gaztelanian emaitza txarrak izan dituzten eta haiekin konforme ez dauden ikasleekin".  

Erakunde horrek uste du Unibertsitatera sartzeko probako (USaP) Euskara eta Literatura II azterketan zenbait ikaslek izan dituzten emaitza eskasak euskararen aurka egiteko baliatu dutela hainbatek. "Auzi horrek azken egunotan izan duen bilakaera ikusita argi geratu da oldarraldi politiko, mediatiko eta judizialaren agerraldi berri batean aurrean gaudela. Gainera, larritasun berezia du agerraldi honek, oldarraldiaren beraren eragin eremua zabaldu duelako, euskararen desofizializazio prozesua indartu duelako, eta euskarari uko egitea pribilegiorako bide bihurtu duelako", esan du euskararen aldeko erakundeak, arratsaldean zabaldutako oharrean. 

"Oldarraldiaren agerpen honek" milaka ikaslerengan izango dituen ondorioak "oso larriak" izango direla ere esan du: "euskarari uko egiten dioten ikaslek saritu eta pribilegiatuko ditu unibertsitaterako sarbidean. Aldiz, euskarari beste ikasgaien pareko garrantzia eman diotenak, gutxietsi egingo ditu besteen ondoan". 

Idatziaren arabera, gertatutakoak "agerian utzi du" zenbateraino den "bigarren mailako eta meneko hizkuntza". "Izan ere, euskarari dagokionean curriculumean jasotako gutxienekora ez iristea, hezkuntza sistemak berak ezarritako printzipioak bazter uztea, ez da izango ezertarako eragozpen. Aurrekari oso arriskutsua ezarri da, ebazpen honek mezu argi bat helarazten dielako etorkizuneko belaunaldiei eta gizarte osoari: gaztelaniaren kasuan ez bezala, euskara ez da beharrezkoa".

Egungo hizkuntza-ereduen sistema bertan behera utzi eta gainditu egin behar dela esan du Kontseiluak, eta "euskarazko ikas-eredua orokortu" behar dela. 

Elkarretaratzeak, campusetan

Guzti honen aurrean, Euskalgintzaren Kontseiluak EAEko hiriburuetako campusetan hiru elkarretaratze deitu ditu ostegun honetarako, uztailak 2, 12:00etan: Bilboko Ingeniaritza Eskolan, Donostiako Karlos Santamaria Zentroan eta Gasteizko Letren Fakultatearen aurrean egingo dira protestak, "Justizia euskararentzat, euskara guztiontzat" lelopean.

Eguneko Titularrak Euskara EHU Bizkaia Gipuzkoa Araba Kontseilua Gizartea

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