Euskalgintzaren Kontseilua denuncia que "la ofensiva contra el euskera ha dado el salto al ámbito educativo"

"Hasta ahora, la ofensiva contra el euskera se ha materializado en el ámbito de la administración y, sobre todo, en el acceso al empleo público. Ahora, ha dado el salto a la educación". Así lo ha denunciado Euskalgintzaren Kontseilua, que considera que la ampliación del número de plazas en la EHU no solucionará el perjuicio causado por las denuncias presentadas a raíz de los ceros en el examen de euskera de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU).

La organización que trabaja a favor del euskera critica que se hayan utilizado las malas notas de algunos alumnos para la lucha contra la lengua vasca. Asimismo, ha advertido de que las consecuencias que esta nueva ofensiva tendrá para miles de estudiantes serán "muy graves": "se premiará y privilegiará en el acceso a la universidad a quienes renuncien al euskera. En cambio, quienes hayan otorgado al euskera la misma importancia que al resto de las materias quedarán en desventaja frente a los demás", dice la nota emitida esta tarde.

Para Kontseilua, lo ocurrido con el examen de Lengua Vasca y Literatura II ha puesto de manifiesto "hasta qué punto el euskera es una lengua de segunda y subordinada". "Se ha sentado un precedente muy peligroso y el mensaje que se traslada a las generaciones venideras es muy claro: al contrario que el castellano, el euskera no es necesario", recoge la nota.

Concentraciones en los campus

Ante esta situación, Kontseilua ha convocado tres concentraciones en los campus de las capitales de la CAV para este jueves, 2 de julio, a las 12:00 horas: las protestas se llevarán a cabo en la Escuela de Ingeniería de Bilbao, el Centro Karlos Santamaría de San Sebastián y frente a la Facultad de Letras de Vitoria-Gasteiz bajo el lema 'Justizia euskararentzat, euskara guztiontzat'.