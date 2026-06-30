Genero-Berdintasunaren Indizea Euskadin 66 puntukoa da 100etik, Estatuko indizea baino 4,9 puntu txikiagoa
Eustatek astearte honetan argitaratutako datuen arabera, emakumeek lan gehiago egiten dute etxean eta diru gutxiago irabazten dute.
Euskal Autonomia Erkidegoko Genero-Berdintasunaren Indizea (GBI) 66,0 puntukoa da 100etik 2025ean, hau da, 2020an baino bi puntu gehiago, Eustat Euskal Estatistika Erakundeak astearte honetan argitaratutako analisiaren arabera. Datuek diotenez, Euskadiko adierazlea Espainiakoa baino 4,9 puntu txikiagoa da (70,9 puntu), baina Europako batez bestekoa baino 2,6 puntu handiagoa (63,4 puntu).
Estatistika-erakundeak azaldu duenez, genero-berdintasuna ez da intentsitate berarekin agertzen eremu guztietan. Horrela, Osasunaren dimentsioak mailarik altuena du (86,3 puntu), eta 2020arekin alderatuta hobekuntza bat erakusten du (85,3 puntu).
Halaber, Osasuna kontzeptuaren bi azpitatalek, Osasun egoerak (87,7) eta Portaera osasungarriak (84,9), balio "altuak eta elkarrengandik hurbil daudenak" erakusten dituzte.
Beste muturrean Denbora dago, 62,5 punturekin, hobetzeko tarte handiena duen dimentsioetako bat baita. Izan ere, emakumeek gizonek baino denbora gehiago ematen dute adingabeen zaintzan (20,8 eta 10,7 minutu, hurrenez hurren) eta helduen zaintzan (16,6 eta 5,2, hurrenez hurren).
Gainera, emakumeak gehiago inplikatzen dira etxeko lanetan. Izan ere, emakumeen % 57k 10 ordu baino gehiago ematen ditu astean lan horietan; gizonezkoaetan, aldiz, % 33,8 bakarrik heltzen dira ordu kopuru horretara.
Dirua eta lana
Eustaten datuen arabera, bigarren emaitzarik onena Diruaren atalean jaso da (71,7 puntu), nahiz eta oraindik ere "desberdintasun nabarmenak" dauden. Izan ere, emakumeek gizonen urteko diru-sarreren % 76 inguru jasotzen dute, eta emakumeen pentsioa gizonezkoen % 70 da.
Bestalde, Lanaren dimentsioak 68,1 puntu lortu ditu, eta "atzerakada txikia" izan du 2020. urtearekin alderatuta (orduan 68,4ra iritsi zen), eta alde handia erakusten du: Laneko parte-hartzearen azpidimentsioa 85,3 puntukoa baita; Segregazioa eta lanaren kalitatea, berriz, 54,3 puntukoa da.
Gainera, emakumeak Komunikazioaren eta Informazioaren Teknologiekin (IKT) lotutako lanpostuen % 24 baino ez dira, eta zuzendaritza-postuen % 31.
Hobetu beharreko atalen artean daude, halaber, Boterea (56 puntu) eta Ezagutza (55,2 puntu). Aipatzekoa da STEM titulazioetan (Zientzia, Teknologia, Ingeniaritza eta Matematika) emakumeen % 27,9 baino ez direla ikasleak, eta gizonak, berriz, % 29,6 direla hezkuntzan, osasunean eta ongizatean.
GBIa lurralde historikoen arabera
Gipuzkoa: 67,6 puntu.
Liderra da atal gehienetan: Lana (69,6), Denbora (63,9), Boterea (59,5) eta Osasuna (90,6).
Bizkaia: 65,2 puntu.
Diruan (72,3) eta Ezagutzan (55,9) nabarmentzen da.
Araba: 65,0 puntu.
Gainetik dago Gizarte-jarduerak (89,7) eta Botere ekonomikoa (51,4) azpiataletan.
Zure interesekoa izan daiteke
EHUk plaza kopurua handituko du, berdintasun printzipioa bermatzeko eta ebazpen judizialak betetzeko
Juan Ignacio Perez Iglesias Zientzia, Unibertsitate eta Berrikuntzako sailburuak iragarri du Eusko Jaurlaritzak baimena emango duela plaza kopurua handitzeko, Euskara azterketan ateratako zeroen inguruan epaileek hartutako erabakiak gainerako ikasleei kalterik eragin ez diezaien.
Santurtzin atxilotu ostean hil zen gaztearen familiak auzitara joko du
Senitartekoen ustez, haren heriotza "saihestu zitekeen", eta atxiloketarekin lotzen dute, EITBk jakin duenez.
Udalekuek haurrak babesteko ordezkari bat izendatu eta begirale gehiago izan beharko dituzte
Eusko Jaurlaritzak aisialdi hezitzaile eta denbora libreko jardueren dekretua onartu du, hain zuzen ere, udalekuen jarduna arautzen duena.
EHU Eusko Jaurlaritzarekin bilduko da astearte honetan zeroen inguruko ebazpen judiziala nola bete adosteko
Eusko Jaurlaritzak EHUri eskatu dio 2026-2027 ikasturterako plaza kopurua behin-behinean handitzeko.
Ikasleen abokatua: “Zeroak apur bat susmagarriak dira; askok hizkuntza-maila egiaztatua dute”
Unibertsitatera Sartzeko Probako (USaP) euskarako azterketan nota baxuak jaso dituztelako helegitea aurkeztu duten ikasleen abokatuak, Iñaki Picazak, adierazi du gazteek helegitea jarri dutela, “zero ateratzea apur bat susmagarria delako”. Gainera, hau nabarmendu du: “Helegitea aurkezten ari diren gazte askok hizkuntza-eskakizunak egiaztatuta dituzte”.
Abiatzear dira euskararen egiaztatze asimetrikoak (A2/B1, B1/B2, B2/C1...): Zer dira eta nola egiaztatu ahal izango dira?
Eusko Jaurlaritzak urritik aurrera hizkuntza-trebetasunen arabera gaitasun-mailak egiaztatzeko aukera emango duen eredu berria jarriko du martxan.
Irundarrak bi alardeetan banatuta ospatzen ari dira, beste urte batez, San Martzial eguna
Alarde tradizionala 07:40an abiatu da. Alarde publiko eta parekideko konpainiak, berriz, ia hiru ordu geroago elkartuko dira Urdanibia plazan, desfilea 10:20an hasiko baitute.
Bernedoko amak: "Ez dugu ideologia bat salatu, gertakizun batzuk baizik; gure alabei entzutea eskatzen dugu"
Bernedoko udalekuan sexu-askatasunaren aurkako delituen biktima izan diren neskatoen amek neurriak eskatu dituzte gertatutakoa berriz gerta ez dadin.
Bengoetxea (EHU): "Errekurtsoa jarri duten ikasleentzat pribilegioa ez den eta berdintasun-printzipioa urratzen ez duen formula bat bilatzen ari gara"
Euskal Herriko Unibertsitateko (EHU) errektore Joxerramon Bengoetxeak Radio Euskadin adierazi duenez, euskara azterketa errekurritu zuten ikasleen alde hartutako kautelazko neurriak buruhaustea dakarkio Unibertsitateari. "Errekurtsoa jarri duten ikasleentzat pribilegioa ez den formula baten bila gabiltza", adierazi du.