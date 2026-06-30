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Genero-Berdintasunaren Indizea Euskadin 66 puntukoa da 100etik, Estatuko indizea baino 4,9 puntu txikiagoa

Eustatek astearte honetan argitaratutako datuen arabera, emakumeek lan gehiago egiten dute etxean eta diru gutxiago irabazten dute.

(Foto de ARCHIVO) Cuidado de personas mayores. REMITIDA / HANDOUT por ACE ALZHEIMER CENTER BARCELONA Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 19/6/2026
Emakumeek denbora gehiago ematen dute adinekoen zaintzan. Argazkia: Europa Press.
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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Euskal Autonomia Erkidegoko Genero-Berdintasunaren Indizea (GBI) 66,0 puntukoa da 100etik 2025ean, hau da, 2020an baino bi puntu gehiago, Eustat Euskal Estatistika Erakundeak astearte honetan argitaratutako analisiaren arabera. Datuek diotenez, Euskadiko adierazlea Espainiakoa baino 4,9 puntu txikiagoa da (70,9 puntu), baina Europako batez bestekoa baino 2,6 puntu handiagoa (63,4 puntu).

Estatistika-erakundeak azaldu duenez, genero-berdintasuna ez da intentsitate berarekin agertzen eremu guztietan. Horrela, Osasunaren dimentsioak mailarik altuena du (86,3 puntu), eta 2020arekin alderatuta hobekuntza bat erakusten du (85,3 puntu).

Halaber, Osasuna kontzeptuaren bi azpitatalek, Osasun egoerak (87,7) eta Portaera osasungarriak (84,9), balio "altuak eta elkarrengandik hurbil daudenak" erakusten dituzte.

Beste muturrean Denbora dago, 62,5 punturekin, hobetzeko tarte handiena duen dimentsioetako bat baita. Izan ere, emakumeek gizonek baino denbora gehiago ematen dute adingabeen zaintzan (20,8 eta 10,7 minutu, hurrenez hurren) eta helduen zaintzan (16,6 eta 5,2, hurrenez hurren).

Gainera, emakumeak gehiago inplikatzen dira etxeko lanetan. Izan ere, emakumeen % 57k 10 ordu baino gehiago ematen ditu astean lan horietan; gizonezkoaetan, aldiz, % 33,8 bakarrik heltzen dira ordu kopuru horretara.

Dirua eta lana

Eustaten datuen arabera, bigarren emaitzarik onena Diruaren atalean jaso da (71,7 puntu), nahiz eta oraindik ere "desberdintasun nabarmenak" dauden. Izan ere, emakumeek gizonen urteko diru-sarreren % 76 inguru jasotzen dute, eta emakumeen pentsioa gizonezkoen % 70 da.

Bestalde, Lanaren dimentsioak 68,1 puntu lortu ditu, eta "atzerakada txikia" izan du 2020. urtearekin alderatuta (orduan 68,4ra iritsi zen), eta alde handia erakusten du: Laneko parte-hartzearen azpidimentsioa 85,3 puntukoa baita; Segregazioa eta lanaren kalitatea, berriz, 54,3 puntukoa da.

Gainera, emakumeak Komunikazioaren eta Informazioaren Teknologiekin (IKT) lotutako lanpostuen % 24 baino ez dira, eta zuzendaritza-postuen % 31.

Hobetu beharreko atalen artean daude, halaber, Boterea (56 puntu) eta Ezagutza (55,2 puntu). Aipatzekoa da STEM titulazioetan (Zientzia, Teknologia, Ingeniaritza eta Matematika) emakumeen % 27,9 baino ez direla ikasleak, eta gizonak, berriz, % 29,6 direla hezkuntzan, osasunean eta ongizatean.

GBIa lurralde historikoen arabera

Gipuzkoa: 67,6 puntu.

Liderra da atal gehienetan: Lana (69,6), Denbora (63,9), Boterea (59,5) eta Osasuna (90,6).

Bizkaia: 65,2 puntu. 

Diruan (72,3) eta Ezagutzan (55,9) nabarmentzen da.

Araba: 65,0 puntu. 

Gainetik dago Gizarte-jarduerak (89,7) eta Botere ekonomikoa (51,4) azpiataletan.

Eustat Gizartea

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