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Udalekuek haurrak babesteko ordezkari bat izendatu eta begirale gehiago izan beharko dituzte

Eusko Jaurlaritzak aisialdi hezitzaile eta denbora libreko jardueren dekretua onartu du, hain zuzen ere, udalekuen jarduna arautzen duena. 

Bernedoko udalekuak colonias de Bernedo

Bernedoko udalekuak, artxiboko irudia. Argazkia: EFE

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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Udalekuek (eta, oro har, aisialdiko jarduerak antolatzen dituztenek) adin txikikoak babesteko ordezkari bat izendatu eta ratioak handitu beharko dituzte, Eusko Jaurlaritzak astearte honetan onartu duen dekretu berriaren arabera. Araudi berriak orain arte indarrean zegoena (1985ekoa zen) ordezkatuko du. 

Aipaturiko dekretuak Gazteria legearen erreforma garatzeko balioko du. EAJk eta PSE-EEk bultzatu dute lege aldaketa, eta aisialdiko jardueretan adingabeen babesa indartu nahi du. Hainbat familiak Bernedoko udalekua antolatzen duen Sarrea Euskal Udaleku Elkartea salatu zuten, sexu askatasunaren aurkako delituak egotzita. Salaketa horien arabera, haurrak eta nerabeak dutxa mistoetan begiraleekin batera egotera behartu zituzten. 

Nerea Melgosa Eusko Jaurlaritzako Ongizate, Gazteria eta Erronka Demografikoko sailburuak gobernu bileraren osteko prentsaurrekoan azaldu duenez, dekretu berri horrekin haurren ongizatea babesteko bermeak indartzen ditu. Horrez gain, nabarmendu du araudi berria foru aldundiekin, udalekin eta aisialdi elkarteen ekarpenekin osatu dutela. 

Dekretuak arautuko ditu, hain zuzen ere, jarraian lau egun baino gehiagoko iraupena duten aisialdiko jarduerak eta gutxienez hiru gaualdi dituztenak.

Haurrak eta nerabeak babesteko ordezkaria

Udalekuen antolatzaileek haurrak eta nerabeak babesteko ordezkari bat izendatu beharko dute. 

Izendatutako pertsona horrek jardueretan parte hartzen dutenek sexu deliturik egin ez dutela egiaztatzen duen ziurtagiria aurkeztu egin dutela bermatuko du. Gainera, adingabeek, familiek eta langileek berarengana jo ahal izango dute laguntza behar izanez gero.

Erantzukizunpeko adierazpena

Jarduera hasi aurretik, antolatzaileek erantzukizunpeko adierazpena aurkeztu beharko dute, eta adierazpena aurkezteko epea jarduera hasi baino hilabete lehenago amaituko da. Erantzukizunpeko adierazpena lortzeko, zuzendaritza tituluak eta aisialdiko begirale tituluak egiaztatzen dituen dokumentazioa eta erantzukizun zibileko aseguru-polizaren ziurtagiria aurkeztu beharko dira.

Ratioak

Zuzendari titulua duen pertsona bat egongo da gutxienez, eta 100 ume baino gehiago dauden kasuetan beste zuzendari bat ere egon beharko da.

Begiraleen ratioari dagokionez, gutxienez bi egongo dira (aurreko dekretuare arabera, hamar haur baino gutxiagoko taldeetan begirale bakar batekin nahikoa zen). 21 adingabek edo gehiagoko taldeekin, gutxienez begirale bat gehiago egongo da hamar umeko. 

Dekretu horretan araututako jarduerak garatzeko behar diren begiraleen eta zuzendarien ratioak eta titulazioak dekretua indarrean sartu eta hiru hilabetera eskatuko dira.

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