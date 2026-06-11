EAEko udalekuen gaineko kontrola indartuko duen dekretua ekainean onartuko du Eusko Jaurlaritzak
Aisialdi hezitzaile eta denbora libreko jardueren dekretu berriaren arabera, udako kanpamentuak antolatzen dituzten erakundeek haurrak eta nerabeak babesteko prestakuntza duen ordezkari bat izendatu beharko dute, besteak beste.
Eusko Jaurlaritzak ekainean zehar onartuko du udalekuen gaineko kontrola areagotuko duen aisialdi hezitzaile eta denbora libreko jardueren dekretua, Nerea Melgosa Eusko Jaurlaritzako Ongizate, Gazteria eta Erronka Demografikoaren sailburuak ostegun honetan jakinarazi duenez.
Eusko Legebiltzarrean egindako adierazpenetan, udako kanpamentuen gaineko kontrolak eta baldintzak areagotu egingo direla nabarmendu du Melgosak.
Dekretu berriaren arabera, udako kanpamentuak antolatzen dituzten erakundeek haurrak eta nerabeak babesteko prestakuntza duen ordezkari bat izendatu beharko dute, besteak beste.
Bestalde, Eusko Legebiltzarreko osoko bilkurak Gazteria Legearen erreforma onartu du. EAJk eta PSE-EEk bultzatutako lege aldaketa da, eta aisialdiko eta denbora libreko jardueretan adingabeen babesa indartu nahi du.
Legea garatzeko dekretuak onartuko ditu Eusko Jaurlaritzak, tartean aisialdi hezitzaile eta denbora libreko jarduerei dagokiona.
Iaz, Bernedo auziak udalekuen gaineko kontrola lehen lerrora ekarri zuen. Hainbat familiak Bernedoko udalekuak antolatzen dituen Sarrea Euskal Udaleku Elkartea salatu zuten, sexu askatasunaren aurkako delituak egotzita. Salaketa horien arabera, haurrak eta nerabeak dutxa mistoak begiraleekin partekatzera behartu zituzten.
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