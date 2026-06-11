El decreto que reforzará el control de los campamentos de verano de la CAV se aprobará en junio
El decreto de actividades de ocio educativo y tiempo libre del Gobierno Vasco establecerá que las entidades que organicen los campamentos deben nombrar a una persona delegada de protección de la infancia y la adolescencia con formación para desempeñar esta labor, entre otras cosas.
El Gobierno Vasco aprobará en junio el decreto de actividades de ocio educativo y tiempo libre en el que establece más requisitos a los campamentos de verano, según ha anunciado este jueves la consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico del Gobierno Vasco, Nerea Melgosa.
En declaraciones a los medios de comunicación en el Parlamento Vasco, Melgosa ha asegurado que se va a reforzar el control, la coordinación y las exigencias para poder organizar este tipo de actividades.
El decreto establecerá que las entidades que organicen los campamentos deben nombrar a una persona delegada de protección de la infancia y la adolescencia con formación para desempeñar esta labor.
Por otra parte, el Pleno del Parlamento Vasco ha aprobado este jueves la reforma de la Ley de Juventud impulsada por el PNV y el PSE-EE con el fin de reforzar la protección de los menores de edad en las actividades de ocio y tiempo libre.
La ley tendrá que desarrollarse a partir de ahora reglamentariamente y para ello el Gobierno Vasco está ultimando el decreto de actividades de ocio educativo y tiempo libre.
La reforma de la Ley de Juventud llega después del caso Bernedo. Varias familias denunciaron en los juzgados presuntos delitos contra la libertad sexual de menores en los campamentos de Bernedo gestionados por Sarrea Euskal Udaleku Elkartea. Según algunas de las familias, ente otras prácticas se obligaba a los chicos y chicas a compartir las duchas con los monitores sin tener en cuenta el sexo.
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