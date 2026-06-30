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Bernedoko amak: "Ez dugu ideologia bat salatu, gertakizun batzuk baizik; gure alabei entzutea eskatzen dugu"

Bernedoko udalekuan sexu-askatasunaren aurkako delituen biktima izan diren neskatoen amek neurriak eskatu dituzte gertatutakoa berriz gerta ez dadin.

Bernedoko udalekua. EFE

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Bernedoko (Araba) udalekuan sexu-askatasunaren aurkako delituen biktima izan diren neska adingabeen amek gutun irekia igorri dute hedabideetara, 10 hilabeteko "isilunearen" ostean, eta, horretan, dei egin dute udalekuaren antolatzaileek onartzeko "gauza batzuk gaizki" egin zirela. Era berean, neurriak eskatu dituzte gertatutakoa berriz gerta ez dadin.

"Bernedoko amak" izeneko taldeak deitoratu egin du gertatutakoa politizatu izana: "Ez dugu ideologia bat salatu, gertakizun batzuk salatu ditugu". Are gehiago, haietako asko "euskaldunak, feministak eta abertzaleak" direla azaldu dute. Horregatik, "mingarria" iruditu zaie espazio ideologikoren batekin identifikatu nahi izatea.

Ama horien esanetan, alabak "babesteko" egon dira isilik azken 10 hilabeteetan, eta "gogorra" izan da "gertatu dena ezagutu ez dutenen iritziak" eta "kontakizun partzialak" entzutea.

Orain, baina, uste dute ezin direla isilik geratu, "alaben ahotsak" ezkutuan ez geratzeko.

Bestalde, amek babes falta deitoratu dute: "Gurekin hitz egitea nahikoa zen, gure alabei entzutea, gertatu dena ulertzen saiatzea eta horren arabera jokatzea".

Arabako Aldundiak 9.000 euroko isuna ezarri zion udalekuaren antolatzaile Sarrea elkarteari, eta hiru urtez gaitasungabetu zuen.

Dena dela, atzo, Gasteizko epaile batek bertan behera utzi zuen Bernedoko udalekua antolatzeko debekua.

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