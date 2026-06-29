Osakidetzak akordioa egin nahi du Osatekekin, asteburu, gau eta jaiegunetan erresonantzia magnetikoak egiteko
Euskal osasun zerbitzuak erresonantzia magnetikoko 4 ekipo berri gehituko ditu bere sarera, eta horretarako 5,5 milioi euroko inbertsioa egingo du.
Osakidetza akordio bat negoziatzen ari da Osatekekin, Euskadin egiten diren erresonantzia magnetikoen % 75 kudeatzeaz arduratzen den erakunde publikoarekin, alegia, haren ekipoak era zuzenean erabili ahal izateko. Lankidetza hori aktibatu egingo litzateke Osateken muga operatiboen edo langileen mugen ondorioz —gauak, asteburuak eta jaiegunak— zerbitzua erabilgarri ez dagoen uneetan.
Hala iragarri du astelehen honetan Lore Bilbao Osakidetzaren zuzendari nagusiak Eusko Legebiltzarreko Osasun Batzordean. Azaldu duenez, lankidetza hori arreta eta irisgarritasuna hobetzeko abian jarritako txoke-planaren barruan dago, eta proba horietarako itxaronaldiak murriztea du helburu.
Osasun Sailak nabarmendu duenez, Osateken horrelako proba bat egiteko zerrendak % 29 murriztu dira azken sei hilabeteetan, besteak beste, ekipo kopurua handitu eta modernizatu direlako eta neurri operatiboak hartu direlako. "Hala ere, oraindik badago hobetzeko tartea", adierazi du Bilbaok.
Ekipo berriak
Osakidetzak gailuak modernizatu ditu, eta pazienteei azterketak erosoago doitasun handiagoz egiteko aukera ematen dieten ekipoak erosi ditu. Gainera, 2026 eta 2027 urteen artean erresonantzia magnetikoko lau ekipamendu berri erosiko direla iragarri du. Horietako bi ekainean jarri dira martxan, Donostiako Unibertsitate Ospitalean.
Eragiketek 5,5 milioi euroko inbertsioa dakarte, Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailaren 2025-2032 Azpiegitura eta Osasun Ekipoen Programan jaso den bezala.
Testuinguru horretan, itxaronaldiak murrizten jarraitzea espero du Osakidetzak, joera positiboa sendotzeko. Osateken azken datuen arabera (2026ko ekaina), 28.687 paziente daude zerrendan, duela sei hilabete baino % 29 gutxiago.
Itxarote-zerrendak 2026
Gipuzkoa
- Ekaina: 9.937 paziente (1.926 makina bakoitzeko)
- Urtarrila: 14.361 paziente (2.394 makina bakoitzeko)
Bizkaia
- Ekaina: 13.748 paziente (1.719 makina bakoitzeko)
- Urtarrila: 19.108 paziente (2.389 makina bakoitzeko)
Álava
- Ekaina: 5.002 paziente (1.000 makina bakoitzeko)
- Urtarrila: 6.692 paziente (1.338 makina bakoitzeko)
Zure interesekoa izan daiteke
Bakiok zibererasoen eta mehatxu berrien aurkako makrosimulakro bat hartu du
Ertzaintzaren eskala handiko operatibo batek droneetan, adimen artifizialean eta desinformazioan oinarritutako mehatxu kritikoen aurrean euskal defentsa aztertu du. 2030eko Segurtasun Plan berriak Bakioko (Bizkaia) Enagas enpresan egindako simulakroan jasotako emaitza eta ikaskuntzak txertatuko ditu.
Ezkabarten normaltasuna berriro ezartzen ari da, sutea egonkortu ondoren
Sutearen ondorioz, hiru herritako bizilagunek euren etxebizitzak utzi behar izan zituzten, eta 400 hektarea baino gehiago erre dira. Hala ere, Ezkabarteko alkate Pedro Lezaunek jakinarazi du ez dela inor zauritu.
Espainiako Gobernuak etxebizitzari buruzko neurri sorta bat bultzatuko du, pisu turistikoen BEZa % 21era igotzeko
Besteak beste, sasoiko eta gelen alokairuen erregulazioa bultzatuko du, baita alokairuen ezohiko luzapenena ere.
Justiziak EHUri eskatu dio ez ditzala kontuan hartu USaPeko Euskara azterketako zeroak batezbesteko notan
EHUk dagoeneko iragarri du erabakia errekurritu egingo duela, honako bi arrazoiengatik: "USaP probetara aurkeztu diren gainerako ikasleak babesgabetasun egoeran" uzten ditu eta "berdintasun printzipioa" urratzen du.
Lekeitiok kaxarrankarekin ospatu du bere egun handia
XV. mendeko tradizioa da. Frakaz jantzita, aurten zortzi arrantzalek bizkarrean zeramaten kutxan Naia Rojo dantzatu da.
Biztanleria EAEko eskualde guztietan haziko da hurrengo hamarkadan, Markina-Ondarroan izan ezik
Eustaten arabera, migrazio saldoa positiboa izango da 2025 eta 2035 urteen artean Euskal Autonomia Erkidegoko 240 udalerritan (% 95,2).
Nola gertatu zen Navarreriako ezbeharra? Hona Iruñeko istripuaz dakiguna
Beira biltzeko kamioi bat aldapan behera abiatu zen gidaria eta beste bi langileak bertatik jaitsi zirenean.
Arartekoak babesa eman die, oztopoen gainetik, Alardean parte hartzen duten emakume guztiei
Arartekoaren albokoa, Estefania Ocariz, Irunen izango da astearte honetan, emakumeek eta gizonek berdintasunez parte hartzen duten alardearen aldeko keinu gisa.
Epaileak bertan behera utzi du, behin-behinean, Bernedoko udalekua antolatzeko debekua
Adierazi dutenez, aurten ez da udaleku jarduerarik izango Bernedon (Araba); izan ere, debekua indarrean sartu zenean prestatutako alternatibekin jarraitzea erabaki dute antolatzaileek.