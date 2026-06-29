AKORDIOA OSASUNGINTZAN

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Osakidetzak akordioa egin nahi du Osatekekin, asteburu, gau eta jaiegunetan erresonantzia magnetikoak egiteko

Euskal osasun zerbitzuak erresonantzia magnetikoko 4 ekipo berri gehituko ditu bere sarera, eta horretarako 5,5 milioi euroko inbertsioa egingo du.

La directora general de Osakidetza, Lore Bilbao, ha comparecido ante la Comisión de Salud REMITIDA / HANDOUT por GOBIERNO VASCO Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 29/6/2026

Lore Bilbao Osakidetzaren zuzendari nagusiak agerraldia egin du astelehen honetan Osasun Batzordean. Argazkia: Eusko Jaurlaritza.

author image

Agencias | EITB

Azken eguneratzea

Osakidetza akordio bat negoziatzen ari da Osatekekin, Euskadin egiten diren erresonantzia magnetikoen % 75 kudeatzeaz arduratzen den erakunde publikoarekin, alegia, haren ekipoak era zuzenean erabili ahal izateko. Lankidetza hori aktibatu egingo litzateke Osateken muga operatiboen edo langileen mugen ondorioz —gauak, asteburuak eta jaiegunak— zerbitzua erabilgarri ez dagoen uneetan.

Hala iragarri du astelehen honetan Lore Bilbao Osakidetzaren zuzendari nagusiak Eusko Legebiltzarreko Osasun Batzordean. Azaldu duenez, lankidetza hori arreta eta irisgarritasuna hobetzeko abian jarritako txoke-planaren barruan dago, eta proba horietarako itxaronaldiak murriztea du helburu.

Osasun Sailak nabarmendu duenez, Osateken horrelako proba bat egiteko zerrendak % 29 murriztu dira azken sei hilabeteetan, besteak beste, ekipo kopurua handitu eta modernizatu direlako eta neurri operatiboak hartu direlako. "Hala ere, oraindik badago hobetzeko tartea", adierazi du Bilbaok.

Ekipo berriak

Osakidetzak gailuak modernizatu ditu, eta pazienteei azterketak erosoago doitasun handiagoz egiteko aukera ematen dieten ekipoak erosi ditu. Gainera, 2026 eta 2027 urteen artean erresonantzia magnetikoko lau ekipamendu berri erosiko direla iragarri du. Horietako bi ekainean jarri dira martxan, Donostiako Unibertsitate Ospitalean.

Eragiketek 5,5 milioi euroko inbertsioa dakarte, Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailaren 2025-2032 Azpiegitura eta Osasun Ekipoen Programan jaso den bezala.

Testuinguru horretan, itxaronaldiak murrizten jarraitzea espero du Osakidetzak, joera positiboa sendotzeko. Osateken azken datuen arabera (2026ko ekaina), 28.687 paziente daude zerrendan, duela sei hilabete baino % 29 gutxiago.

Itxarote-zerrendak 2026

Gipuzkoa

  • Ekaina: 9.937 paziente (1.926 makina bakoitzeko)
  • Urtarrila: 14.361 paziente (2.394 makina bakoitzeko)

Bizkaia

  • Ekaina: 13.748 paziente (1.719 makina bakoitzeko)
  • Urtarrila: 19.108 paziente (2.389 makina bakoitzeko)

Álava

  • Ekaina: 5.002 paziente (1.000 makina bakoitzeko)
  • Urtarrila: 6.692 paziente (1.338 makina bakoitzeko)
Osakidetza Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X