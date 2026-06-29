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Justiziak EHUri eskatu dio ez ditzala kontuan hartu, kautelaz, USaPeko Euskara azterketako zeroak batez besteko notan

Zeroa atera zuten gazteen zenbait familiek jarritako helegiteak aintzat hartu dituzte Bilboko administrazioarekiko auzietako zenbait epaitegik, eta ofizioa igorriko diote EHUri,Euskara azterketan ateratako zeroak kontuan har ez ditzan batez besteko notan.  Bihar amaituko da aurrematrikulazio epea EHUn.

Protesta EHU euskara azterketa
Artxiboko irudia. Argazkia: Orain
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