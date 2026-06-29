Varios juzgados de lo contencioso-administrativo de Bilbao remitirán oficio a la universidad pública vasca, EHU, para que no tenga en cuenta o queden en suspenso, de forma cautelar, los ceros con los que fueron evaluados varias decenas de estudiantes en el examen de euskera de la Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU).

De esta forma, los órganos jurisdiccionales han adoptado las medidas cautelares que solicitaron las defensas de estos alumnos a los que se les había calificado con cero en el examen de euskera de la PAU.



En concreto, los Juzgados de lo Contencioso determinan que "las calificaciones del ejercicio de Lengua Vasca y Literatura II" no sean tenidas en cuenta o queden en suspenso "a los efectos del cálculo de la nota de acceso y de admisión y, por ende, de los procedimientos de preinscripción y adjudicación de plazas y matrícula hasta la resolución del recurso".



En la resolución, se pide que se traslade esta decisión a la EHU y, en su caso a la Administración educativa competente, "para la efectividad inmediata de la medida, requiriéndoles la reserva de la plaza correspondiente mientras se sustancie el recurso".



Agotada la vía administrativa, varias familias presentaron una demanda y solicitaron una medida cautelarísima: que esas calificaciones no se tengan en cuenta para la matriculación en los grados que desean cursar.

Mañana concluye el plazo de prematrícula.