San Pedro
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Lekeitiok kaxarrankarekin ospatu du bere egun handia

Iragarkia
18:00 - 20:00

Azken eguneratzea

XV. mendeko tradizioa da. Frakaz jantzita, aurten zortzi arrantzalek bizkarrean zeramaten kutxan Naia Rojo dantzatu da.

Lekeitio Gizartea

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