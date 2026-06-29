Trafikoa bere onera bueltatu da lehen orduko istripuak konpondu eta gero
Kamioi baten eta turismo baten arteko talkak (Basaurin) eta kamioi batek izandako istripuak (Andoainen) auto-ilara handiak eragin dituzte gaur goizean Euskal Herriko errepideetan.
Goiz korapilatsua izan da gaurkoa errepideetan. Euriaren eraginez edo, hainbat istripu izan dira, eta horietako bik arazo nabarmenak eragin dituzte Basaurin eta Andoain inguruan.
Basaurin, kamioi batek eta auto batek talka egin dute A-8an goizeko zortziak baino lehentxeago, Donostiarako noranzkoan, eta bi errei itxi behar izan dituzte. Auto-ilara luzeak sortu dira bertan, 3 kilometrokoak ziren 08:15ean.
09:15ak baino pixka bat lehenago, bi erreiak ireki dituzte berriro, eta trafikoa normal dabil ordutik.
Andoainen, N-1 errepidean, kamioi bat gurutzatu da Gasteizerako noranzkoan, eta auto-ilarak Lasarte-Oriaraino iristen ziren. Errepidea itxi egin dute hasieran, baina ireki dute jada.
Zure interesekoa izan daiteke
Biztanleria EAEko eskualde guztietan haziko da hurrengo hamarkadan, Markina-Ondarroan izan ezik
Eustaten arabera, migrazio saldoa positiboa izango da 2025 eta 2035 urteen artean Euskal Autonomia Erkidegoko 240 udalerritan (guztizkoaren % 95,2).
Nola gertatu zen Navarreriako ezbeharra? Hona Iruñeko istripuaz dakiguna
Beira biltzeko kamioi bat aldapan behera abiatu zen gidaria eta beste bi langileak bertatik jaitsi zirenean.
Arartekoak babesa eman die, oztopoen gainetik, Alardean parte hartzen duten emakume guztiei
Arartekoaren albokoa, Estefania Ocariz, Irunen izango da astearte honetan, emakumeek eta gizonek berdintasunez parte hartzen duten alardearen aldeko keinu gisa.
Epaileak bertan behera utzi du, behin-behinean, Bernedoko udalekua antolatzeko debekua
Adierazi dutenez, aurten ez da udaleku jarduerarik izango Bernedon (Araba); izan ere, debekua indarrean sartu zenean prestatutako alternatibekin jarraitzea erabaki dute antolatzaileek.
Elgarresta: "Barne tentsioak sortu dira Irungo Betiko Alardean, eta horrek barne zatiketa agerian uzten du"
Emakunderen zuzendariak gogorarazi du 30 urte bete direla emakumeek Irungo Alardean soldadu gisa desfilatzea lehenengo aldiz eskatu zutenetik, eta adierazi du oraindik ez dela arazoa konpondu.
Albiste izango dira: Iruñeko harrapaketa, Irango gerraren ondorioak arintzeko ezkutu soziala eta Venezuelako lurrikara
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Iruñean falta den 54 urteko gizon baten bila ari dira
Foruzaingoak herritarren laguntza eskatu du pasa den ekainaren 15ean desagertutako gizona aurkitzeko.
"Txupete" digitalaren arriskua: pantailak eta horien ondorio emozionalak haurtzaroan
Adituek ohartarazi dutenez, haurtzaroan haserrealdiak kudeatzeko pantailen erabilerak jokabide-arazo larriak, inpultsibitatea eta kontrol emozionalik eza sor ditzakete. Leire Ferro pediatrarekin izan gara ohitura horren ondorioak zeintzuk diren jakiteko.
Panamako Justiziak errudun jo ditu Eneritz Argintxona bizkaitarra hiltzeaz akusatutako bi gizonak
Epaimahaiak homizidio eta lapurreta delituengatik errudun direla ebatzi du, eta bi gizonek zer zigor bete beharko duten aurrerago zehaztuko du.